सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 20 दिसंबर 2025: आज इस राशि को मिलेंगे नए मौके, पढ़ें राशिफल

By Digital DeskEdited By: Suman Saini
Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:15 AM (IST)

वक्री बृहस्पति जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी से बचने की सीख देते हैं और शनिदेव जमीन से जुड़े रहने में मदद करते हैं। आज का दिन विश्वास, स्पष्ट सोच और सही इर ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 20 December 2025 Horoscope Today: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal के अनुसार, आज भावनाओं को व्यक्त करना आसान होगा और रिश्तों में ईमानदारी व आजादी की चाह बढ़ेगी। वृश्चिक राशि में स्थित बुधदेव बातचीत में गहराई और समझ बनाए रखेंगे।

मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति किसी भी बड़े कदम से पहले रुककर सोचने की सलाह देंगे, जबकि मीन राशि में स्थित शनिदेव भावनात्मक संतुलन और जिम्मेदारी सिखाएंगे। राहु-केतु जीवन के उद्देश्य और पहचान से जुड़े कर्मिक सबक लगातार उजागर कर रहे हैं।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh-New

आज क्रिएटिविटी, रोमांस और आत्मविश्वास हाई रहेगा। धनु राशि में ग्रहों की मौजूदगी आपको खुलकर खुद को एक्सप्रेस करने का मौका देती है। शुक्रदेव आकर्षण बढ़ाते हैं और मंगलदेव मोटिवेशन।
वृश्चिक राशि में बुधदेव भावनाओं में गहराई लाते हैं। केतु आपकी राशि में रहकर याद दिलाते हैं कि असली पहचान ईमानदारी में है, अहंकार में नहीं।

  • शुभ रंग: गोल्डन
  • शुभ अंक: 1
  • दिन का सुझाव: दिल से बोलें, खुद बनकर रहें।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)  

Kanya-New

आज घर-परिवार और इमोशनल सिक्योरिटी पर फोकस रहेगा। शुक्रदेव रिश्तों में खुली बातचीत को सपोर्ट करते हैं और मंगलदेव घरेलू फैसलों में एक्टिव बनाते हैं।
वृश्चिक राशि में बुधदेव आपकी समझ को तेज करते हैं। करियर से जुड़े मामलों में वक्री बृहस्पति सही दिशा तय करने में मदद करेंगे।

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू
  • शुभ अंक: 6
  • दिन का सुझाव: मजबूत जड़ें ही ऊंची उड़ान देती हैं।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula-New

आज बातचीत, सीखने और सोशल एक्टिविटी के लिए शानदार दिन है। शुक्रदेव रिश्तों में ईमानदारी लाते हैं और मंगलदेव आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।
वृश्चिक राशि में बुधदेव भावनात्मक समझ बढ़ाते हैं। वक्री बृहस्पति पैसों और मूल्यों से जुड़े फैसलों की समीक्षा का संकेत देते हैं।

  • शुभ रंग: रोज पिंक
  • शुभ अंक: 7
  • दिन का सुझाव: सच बोलें, लेकिन सलीके से।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak-New

आज फाइनेंस और सेल्फ-वर्थ पर ध्यान रहेगा। बुधदेव आपकी राशि में रहकर सोच और संवाद को मजबूत बनाते हैं। शुक्रदेव भावनात्मक उम्मीदों को साफ करते हैं। मंगलदेव आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाने में मदद करते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति पुराने कमिटमेंट्स पर सोचने का मौका देते हैं।

  • शुभ रंग: मैरून
  • शुभ अंक: 8
  • दिन का सुझाव: अपने मूल्यों को लक्ष्यों से जोड़ें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।  