धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 2 जनवरी 2026: इन राशियों की लगेगी लॉटरी, यहां पढ़ें पूरा राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 2 जनवरी 2026 के अनुसार, आज का दिन दिमागी फुर्ती और खुलकर अपनी बात रखने की ऊर्जा लेकर आया है। मिथुन राशि में चंद्रदेव संवाद, नेटवर्किंग और जानकारी के प्रवाह को तेज कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today) आज रिश्तों और साझेदारी पर फोकस रहेगा। मिथुन राशि में चंद्रदेव संबंधों की गतिशीलता को सामने ला रहे हैं। आपकी राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ा रहे हैं, लेकिन सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा। वक्री बृहस्पतिदेव वादा करने से पहले सोचने को कह रहे हैं। मीन राशि में शनिदेव भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं।

शुभ रंग: बैंगनी

बैंगनी शुभ अंक: 12

12 आज की सलाह: आपसी समझ से सफलता मजबूत होती है। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today) आज दिनचर्या, सेहत और काम के तरीके पर ध्यान जाएगा। मिथुन राशि में चंद्रदेव मल्टीटास्किंग और बदलाव के साथ तालमेल बैठाने में मदद कर रहे हैं। आपको अपने रोज़मर्रा के कामकाज को व्यवस्थित करने या छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देने से फायदा हो सकता है। आप अपना रोज का शेड्यूल ठीक कर सकते हैं या छोटे काम निपटा सकते हैं। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव ऊर्जा दे रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव आदतों को सुधारने की सलाह दे रहे हैं।

शुभ रंग: स्लेटी

स्लेटी शुभ अंक: 10

10 आज की सलाह: छोटे सुधार लंबे समय में बड़ा फायदा देते हैं। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today) आज रचनात्मकता, प्रेम और खुद को जाहिर करने का दिन है। मिथुन राशि में चंद्रदेव हल्की-फुल्की बातचीत और खेल-खेल में बात कहने का मूड बना रहे हैं। आपको अपने विचार साझा करने या लोगों के साथ मिल-जुल कर बातचीत करने का मन कर सकता है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव सकारात्मकता बढ़ा रहे हैं। आपकी राशि में राहुदेव नएपन और प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव रचनात्मक लक्ष्यों पर दोबारा सोचने में मदद कर रहे हैं।