सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 2 जनवरी 2026: इन राशियों की मेहनत लाएगी रंग, मिलेगी नई पहचान, पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Rashifal 2 जनवरी 2026 के अनुसार, आज चंद्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे बातचीत, जिज्ञासा, लचीलापन और विचारों का आदान-प्रदान बढ़ेगा ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 2 जनवरी 2026 के अनुसार, किसी नई जानकारी या विचार में रुचि बन सकती है। वहीं, वक्री बृहस्पतिदेव लंबे समझौतों को ध्यान से परखने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 2 January 2026) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
आज दोस्ती, मेलजोल और भविष्य की योजनाएं अहम रहेंगी। मिथुन राशि में चंद्रदेव आपके सोशल सर्कल और साझा लक्ष्यों को एक्टिव कर रहे हैं। आप किसी टीम के साथ काम करने या पुराने संपर्कों से जुड़ सकते हैं। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। आपकी राशि में केतुदेव याद दिला रहे हैं कि बाहरी तारीफ से ज्यादा जरूरी अंदर की सच्चाई है।
- शुभ रंग: सुनहरा
- शुभ अंक: 1
- आज की सलाह: उन्हीं लोगों के साथ जुड़ें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें।
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
आज करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां सामने रहेंगी। मिथुन राशि में चंद्रदेव काम से जुड़ी बातचीत को तेज कर रहे हैं। एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं।
धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव महत्वाकांक्षा बढ़ा रहे हैं। बुधदेव बात साफ रखने में मदद कर रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव लंबी अवधि की प्रोफेशनल योजना को निखारने की सलाह दे रहे हैं।
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- शुभ अंक: 6
- आज की सलाह: साफ संवाद से उलझन नहीं बनेगी।
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
आज सोच का दायरा बढ़ेगा। मिथुन राशि में चंद्रदेव पढ़ाई, यात्रा और गहरी बातचीत की ओर खींच सकते हैं। किसी नई जानकारी या विचार में रुचि बन सकती है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव उत्साह बढ़ा रहे हैं। शुक्रदेव दिल से बात करने में मदद कर रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव अपने विश्वासों पर दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं।
- शुभ रंग: आसमानी नीला
- शुभ अंक: 7
- आज की सलाह: अपनी सोच से बाहर की राय भी सुनें।
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
आज साझा पैसों, भरोसे और भावनात्मक गहराई से जुड़ी बातें हो सकती हैं। मिथुन राशि में चंद्रदेव साझा जिम्मेदारियों पर बातचीत करवा सकते हैं। भरोसे या कमिटमेंट को लेकर चर्चा हो सकती है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव साफगोई का साथ दे रहे हैं। बुधदेव रणनीतिक सोच मजबूत कर रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव लंबे समझौतों को ध्यान से परखने की सलाह दे रहे हैं।
- शुभ रंग: मरून
- शुभ अंक: 8
- आज की सलाह: साफ बात से भावनात्मक सुरक्षा बनती है।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
