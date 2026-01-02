मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 2 जनवरी 2026: सपनों को मिलेगी नई उड़ान, रखें इन बातों का ध्यान, पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Rashifal 2 जनवरी 2026 के अनुसार, नया साल के दूसरे कुछ जातकों को अलग राय आने पर शनिदेव धैर्य रखने को कह रहे हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सा ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 2 जनवरी 2026 के अनुसार, नए साल का दूसरा दिन सभी राशियों के लिए कुछ न कुछ नया लेकर आया है। हालांकि कुछ खास बातों को ध्यान में रखने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 2 January 2026) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।
मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)
आज आपका दिमाग काफी एक्टिव रहेगा। मिथुन राशि में चंद्रदेव आपकी सीखने, बातचीत और घूमने-फिरने से जुड़ी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। आप चर्चा करने, छोटे सफर पर जाने या नए आइडिया पर बात करने के मूड में रहेंगे। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव आत्मविश्वास और जोश बढ़ा रहे हैं। मंगलदेव आपकी बातों में ताकत और जोश भर रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव सलाह दे रहे हैं कि पूरी तरह कमिट होने से पहले प्लान दोबारा देख लें। अलग राय आने पर शनिदेव धैर्य रखने को कह रहे हैं।
- शुभ रंग: गहरा लाल
- शुभ अंक: 9
- आज की सलाह: दिमाग तेज रखें, लेकिन बोलते समय सोच लें।
वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)
आज पैसों, कमाई और अपनी काबिलियत से जुड़ी बातें सामने आ सकती हैं। मिथुन राशि में चंद्रदेव आय और संसाधनों के मैनेजमेंट पर ध्यान दिला रहे हैं। कमाई या बजट से जुड़े नए आइडिया आ सकते हैं। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव सकारात्मक सोच दे रहे हैं। शुक्रदेव भावनाओं में ईमानदारी ला रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव पुराने आर्थिक फैसलों पर दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं।
- शुभ रंग: गहरा हरा
- शुभ अंक: 4
- आज की सलाह: अपने मूल्यों को साफ रखें, स्थिरता खुद बनेगी।
मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)
आज आप चर्चा में रह सकते हैं। चंद्रदेव आपकी ही राशि में हैं, जिससे आत्मविश्वास, जिज्ञासा और खुद को जाहिर करने की ताकत बढ़ेगी। दिमाग तेज रहेगा और सामाजिक रूप से एक्टिव महसूस करेंगे। आप नई बातचीत शुरू करने या कोई नया काम हाथ में लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपकी राशि में वक्री बृहस्पतिदेव बता रहे हैं कि अपनी दिशा को लेकर आत्ममंथन जरूरी है। धनु राशि के ग्रह सकारात्मकता बढ़ा रहे हैं। शनिदेव भावनाओं में अनुशासन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं।
- शुभ रंग: पीला
- शुभ अंक: 5
- आज की सलाह: खुलकर बोलें, लेकिन भीतर से सोचकर।
कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)
आज मानसिक रूप से थोड़ा धीमा होने की जरूरत है। मिथुन राशि में चंद्रदेव आराम, सोच और भीतर चल रही बातों को समझने का मौका दे रहे हैं। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय देखना और समझना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव माहौल को सकारात्मक रखेंगे। बुधदेव बातचीत से समझ बढ़ा रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव अंदरूनी स्पष्टता दे रहे हैं। शनिदेव भावनाओं को संभालने में मदद कर रहे हैं।
- शुभ रंग: सिल्वर
- शुभ अंक: 2
- आज की सलाह: खामोशी कई जरूरी इशारे देती है।
मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।