मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 19 दिसंबर 2025: मेष वालों के अटके काम होंगे पूरे, पढ़ें आज का राशिफल

By Digital deskEdited By: Suman Saini
Updated: Fri, 19 Dec 2025 04:00 AM (IST)

धनु राशि में सूर्य देव और मंगलदेव की उपस्थिति दिन के दूसरे हिस्से में साहस और उत्साह को मजबूत करेगी। दैनिक राशिफल में माना जा रहा है कि कुछ राशि के जा ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 19 December 2025: पढ़ें आज का राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 19 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दैनिक राशिफल भावनात्मक बदलाव को दर्शाता है। सुबह के समय चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे, जिससे एकाग्रता बढ़ेगी, इन्टुशन तेज होगा और भावनाओं में गहराई महसूस होगी। शाम होते-होते चंद्रदेव धनु राशि में गोचर करेंगे। इससे मन में उम्मीद, गति और विस्तार की चाह बढ़ेगी।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल सुबह के समय भावनात्मक या आर्थिक मामलों का सामना करने की सलाह देता है। चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में रहने से साझा जिम्मेदारियों और अंदरूनी हीलिंग पर ध्यान जा सकता है। कुछ बातें मन में भारी लग सकती हैं, लेकिन उन्हें सुलझाना जरूरी रहेगा।

शाम को चंद्रदेव धनु राशि में गोचर करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और साहसी स्वभाव फिर से जागेगा। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मन हल्का महसूस होगा, खासकर जब भावनात्मक स्पष्टता आ जाएगी। धनु राशि में मंगल देव साहस बढ़ा रहे हैं, जबकि मिथुन राशि में गुरु देव वक्री होकर लंबे समय की योजनाओं पर दोबारा सोचने का संकेत दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: क्रिमसन
  • शुभ अंक: 9
  • आज की सलाह: आगे बढ़ने से पहले दिल का बोझ हल्का कर लें।

उपाय

 a) सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें।
 b) “ॐ अंगारकाय नमः” का 11 बार जप करें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल रिश्तों को केंद्र में रखता है। सुबह चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में रहने से भावनात्मक ईमानदारी बढ़ेगी। पार्टनर के साथ गहरी समझ बनाने का मौका मिल सकता है। शाम को चंद्रदेव धनु राशि में जाएंगे तो ध्यान नई उभरती हुई भावनाओं और भविष्य की सुरक्षा पर जाएगा। वृश्चिक राशि में बुध देव और शुक्र देव भरोसा मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। धनु राशि में मंगलदेव आर्थिक फैसलों में हिम्मत दे सकते हैं। मिथुन राशि में गुरु देव वक्री पुराने समझौतों पर दोबारा विचार का संकेत दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: एमराल्ड ग्रीन
  • शुभ अंक: 4
  • आज की सलाह: बात साफ रखें, लेकिन नरमी के साथ।

उपाय

 a) शाम को सफेद मोमबत्ती जलाएं।
 b) जरूरतमंद को मिठाई या दूध दान करें।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल अनुशासन और सेहत पर ध्यान देने की बात करता है। चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में रहने से दिनचर्या सुधारने और लंबित जिम्मेदारियों को निपटाने का मौका मिलेगा। बाद में चंद्र देव धनु राशि में जाएंगे तो पार्टनरशिप और सोशल सर्कल पर फोकस बढ़ेगा। भावनात्मक स्पष्टता आने के बाद बातचीत बेहतर होगी। आपकी राशि में गुरु देव वक्री होकर सोच और प्राथमिकताओं को नया आकार देने में मदद कर सकते हैं।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • आज की सलाह: पहले व्यवस्था बनाएं, फिर मेल-जोल बढ़ाएं।

उपाय 
 

  • a) “ॐ बुधाय नमः” का 9 बार जप करें।
  • b) गाय या पक्षियों को हरा चारा खिलाएं।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

आज का दैनिक राशिफल भावनाओं के एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। चंद्रदेव के वृश्चिक राशि में रहने से दिल से बातचीत करना आसान होगा। शाम को चंद्रदेव धनु राशि में गोचर करेंगे तो ध्यान काम, दिनचर्या और प्रोडक्टिविटी की ओर जाएगा। भावनाओं को बाहर निकालने के बाद आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। धनु राशि में मंगल देव गति दे रहे हैं, जबकि मिथुन राशि में वक्री गुरु देव पुराने भावनात्मक सबक याद दिला सकते हैं।

  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ अंक: 2
  • आज की सलाह: काम संभालने से पहले भावनाएं जाहिर कर लें।

उपाय
 

  • a) बहते जल में चावल अर्पित करें।
  •  b) कुछ मिनट मौन ध्यान में बैठें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हें hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।    