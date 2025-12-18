धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 18 दिसंबर 2025: मकर वालों की पुरानी यादें होंगी ताजा, लेकिन जरूर मानें ये खास सलाह

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 18 दिसंबर 2025 के अनुसार, बृहस्पतिदेव किसी भी विस्तार से पहले सोचने की सलाह दे रहे हैं। शनिदेव भावनात्मक प्रतिक्रिया को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर, आज का दिन गहराई, धैर्य और उद्देश्यपूर्ण कदमों को सम्मान देता है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

आज काम करने और खुद के बारे में सोचने के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर छुपी हुई मन की भावनाओं को सक्रिय कर रहे हैं। हालांकि सूर्यदेव और मंगलदेव आपकी ही राशि में रहकर आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक रफ्तार बनाए रखने के लिए अंदरूनी स्पष्टता जरूरी होगी।

मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव रिश्तों में जरूरी बदलाव की ओर ध्यान दिला रहे हैं। मीन राशि में शनिदेव भावनात्मक स्थिरता और जमीन से जुड़े रहने में मदद कर रहे हैं।

शुभ रंग: बैंगनी

शुभ अंक: 12

दिन की सलाह: खुद के बारें में सोचेंगे तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाएंगे। मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

आज भविष्य के लक्ष्य और सामाजिक जुड़ाव अहम रहेंगे। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर टीमवर्क और आगे की योजना को मजबूत बना रहे हैं। आप किसी उद्देश्यपूर्ण सहयोग की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

धनु राशि में सूर्यदेव आराम और रणनीति पर ध्यान दिला रहे हैं। मंगलदेव महत्वाकांक्षा और काम आगे बढ़ाने का जोश दे रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव उन सपनों की याद दिला सकते हैं, जिनमें थोड़ा सुधार जरूरी है।

शुभ रंग: चारकोल

शुभ अंक: 10

दिन की सलाह: उन्हीं लोगों के साथ जुड़ें, जो आपकी सोच का साथ दें। कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

आज करियर पर फोकस और भी तेज हो सकता है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर लक्ष्य को लेकर भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा रहे हैं। आपकी ही राशि में राहुदेव नई सोच और नए विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं।

धनु राशि में सूर्यदेव नेटवर्किंग और दूरदर्शी सोच को समर्थन दे रहे हैं। मंगलदेव नेतृत्व क्षमता को मजबूत कर रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव रचनात्मक योजनाओं को सुधारने का मौका दे रहे हैं।