सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 18 दिसंबर 2025: इस राशि को फैसले लेने और काम आगे बढ़ाने की मिलेगी ऊर्जा, पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Rashifal 18 दिसंबर 2025 के अनुसार, धनु राशि में स्थित सूर्यदेव और मंगलदेव वृश्चिक की गहराई को संतुलन देते हुए साहस और पॉजिटिव सोच बनाए रख रहे ह ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 18 दिसंबर 2025 के अनुसार,धनु राशि में मंगलदेव दिन को सक्रिय बनाए रखते हैं, जिससे ठहराव और खुद पर संदेह से बचाव होता है। यह ग्रह-संयोग रणनीतिक फैसलों, भावनात्मक समझ और महत्वपूर्ण कमिटमेंट्स के लिए अनुकूल माना जा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 18 December 2025) का दैनिक राशिफल।
सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)
आज भी आपका ध्यान भावनात्मक आधार और पारिवारिक मामलों पर बना रह सकता है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर भीतर की सुरक्षा और भावनात्मक उपचार को बढ़ावा दे रहे हैं। घर से जुड़ी बातों में सीमाएं तय करने की जरूरत महसूस हो सकती है।
धनु राशि में सूर्यदेव आत्मविश्वास और रचनात्मक महत्वाकांक्षा को बढ़ा रहे हैं। वहीं मंगलदेव उत्साह और जोश बनाए रख रहे हैं। आपकी ही राशि में केतुदेव अहंकार से जुड़ी पुरानी आदतों को धीरे-धीरे खत्म करने में मदद कर रहे हैं।
- शुभ रंग: सुनहरा
- शुभ अंक: 1
- दिन की सलाह: भावनात्मक मजबूती भीतर की स्थिरता से शुरू होती है।
कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)
आज आपकी विश्लेषण क्षमता और संवाद कौशल और मजबूत हो सकते हैं। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर समझ और एकाग्रता बढ़ा रहे हैं। रिसर्च, समस्या सुलझाने और गंभीर बातचीत के लिए यह दिन अनुकूल है।
धनु राशि में सूर्यदेव घर से जुड़े मामलों में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहे हैं। मंगलदेव फैसले लेने और काम आगे बढ़ाने की ऊर्जा दे रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव प्रोफेशनल रणनीतियों को सुधारने में मदद कर रहे हैं।
- शुभ रंग: नेवी ब्लू
- शुभ अंक: 6
- दिन की सलाह: बारीकी और समझ से ही तरक्की का रास्ता खुलेगा।
तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)
आज पैसों की योजना और मूल्यों पर ध्यान रहेगा। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर आय, मूल्यों और भावनात्मक निवेश को सामने ला रहे हैं। आप यह सोच सकते हैं कि अपनी ऊर्जा कहां लगाना ज्यादा सही रहेगा।
धनु राशि में सूर्यदेव बातचीत और सीखने को समर्थन दे रहे हैं। मंगलदेव अपनी जरूरतें खुलकर रखने का आत्मविश्वास दे सकते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव पुराने आर्थिक सबकों को फिर से याद दिला रहे हैं।
- शुभ रंग: गुलाबी
- शुभ अंक: 7
- दिन की सलाह: समय और संसाधनों की सही कद्र करें।
वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)
आज भी भावनात्मक जागरूकता अपने चरम पर रह सकती है। चंद्रदेव आपकी ही राशि में बने हुए हैं, जिससे इन्टूशन, एकाग्रता और व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ सकता है।
बुधदेव और शुक्रदेव भी आपकी ही राशि में रहकर बातचीत और रिश्तों में गहराई और सच्चाई ला रहे हैं। धनु राशि में सूर्यदेव आर्थिक समझ बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, जबकि मंगलदेव योजनाओं को आत्मविश्वास के साथ पूरा करने की ताकत दे रहे हैं।
- शुभ रंग: मरून
- शुभ अंक: 8
- दिन की सलाह: भावनात्मक स्पष्टता और शांत ताकत के साथ आगे बढ़ें।
यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।
