मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 18 दिसंबर 2025: वृषभ वाले दूर करेंगे गलतफहमियां, पढ़ें कैसा रहेगा दिन?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 18 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन भीतर से मजबूत बदलाव को समर्थन दे रहा है। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव ईमानदारी, एकाग्रता और भावनात्मक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 18 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

आज आपको भावनात्मक और आर्थिक मामलों पर गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर साझा संसाधन, भरोसा और अंदरूनी उपचार से जुड़े विषयों को सक्रिय कर रहे हैं। कुछ पुराने सवाल या अधूरे मुद्दे सीधे तौर पर सुलझाने की इच्छा हो सकती है।

धनु राशि में सूर्यदेव सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, जबकि मंगलदेव आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव किसी भी नई शुरुआत से पहले बातचीत और योजनाओं की दोबारा समीक्षा का संकेत दे रहे हैं।

शुभ रंग: गहरा लाल

शुभ अंक: 9

दिन की सलाह: नए की ओर बढ़ने से पहले छुपे मुद्दों को सुलझा लें। वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

आज रिश्तों से जुड़े मामले साफ तौर पर सामने आ सकते हैं। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर साझेदारी और भावनात्मक ईमानदारी पर जोर दे रहे हैं। गलतफहमियां दूर करने और भरोसा मजबूत करने के लिए दिन अच्छा है।

धनु राशि में सूर्यदेव खुलकर बात करने की प्रेरणा दे रहे हैं, वहीं मंगलदेव प्रैक्टिकल कदम उठाने का साहस दे सकते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आर्थिक या भावनात्मक समझौतों पर फिर से सोचने की सलाह दे रहे हैं।

शुभ रंग: पन्ना हरा

शुभ अंक: 4

दिन की सलाह: चुप्पी से ज्यादा साफ बात रिश्तों को मजबूत बनाती है। मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

आज अनुशासन और एकाग्रता पर ध्यान रहेगा। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर सेहत, दिनचर्या और जिम्मेदारियों को महत्व दे रहे हैं। आप कामकाज में कमियों को सुधारने या टाइम टेबल को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

धनु राशि में सूर्यदेव और मंगलदेव साझेदारी में ऊर्जा और सहयोग बढ़ा रहे हैं। आपकी ही राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आत्मविश्वास और प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने में मदद कर रहे हैं।