मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 18 दिसंबर 2025: वृषभ वाले दूर करेंगे गलतफहमियां, पढ़ें कैसा रहेगा दिन?

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 18 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज भी चंद्रदेव वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इससे सभी राशियों में इन्टूशन, दृढ़ निश्चय और मन में जागरूकत ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 18 December 2025: किस राशि को मिलेगा लाभ?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 18 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज का दिन भीतर से मजबूत बदलाव को समर्थन दे रहा है। वृश्चिक राशि में चंद्रदेव ईमानदारी, एकाग्रता और भावनात्मक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 18 December 2025) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh (1)


आज आपको भावनात्मक और आर्थिक मामलों पर गहराई से ध्यान देने की जरूरत है। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर साझा संसाधन, भरोसा और अंदरूनी उपचार से जुड़े विषयों को सक्रिय कर रहे हैं। कुछ पुराने सवाल या अधूरे मुद्दे सीधे तौर पर सुलझाने की इच्छा हो सकती है।
धनु राशि में सूर्यदेव सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, जबकि मंगलदेव आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव किसी भी नई शुरुआत से पहले बातचीत और योजनाओं की दोबारा समीक्षा का संकेत दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: गहरा लाल
  • शुभ अंक: 9
  • दिन की सलाह: नए की ओर बढ़ने से पहले छुपे मुद्दों को सुलझा लें।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

Vrishabh (1)


आज रिश्तों से जुड़े मामले साफ तौर पर सामने आ सकते हैं। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर साझेदारी और भावनात्मक ईमानदारी पर जोर दे रहे हैं। गलतफहमियां दूर करने और भरोसा मजबूत करने के लिए दिन अच्छा है।
धनु राशि में सूर्यदेव खुलकर बात करने की प्रेरणा दे रहे हैं, वहीं मंगलदेव प्रैक्टिकल कदम उठाने का साहस दे सकते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आर्थिक या भावनात्मक समझौतों पर फिर से सोचने की सलाह दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: पन्ना हरा
  • शुभ अंक: 4
  • दिन की सलाह: चुप्पी से ज्यादा साफ बात रिश्तों को मजबूत बनाती है।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

Mithun (1)


आज अनुशासन और एकाग्रता पर ध्यान रहेगा। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर सेहत, दिनचर्या और जिम्मेदारियों को महत्व दे रहे हैं। आप कामकाज में कमियों को सुधारने या टाइम टेबल को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
धनु राशि में सूर्यदेव और मंगलदेव साझेदारी में ऊर्जा और सहयोग बढ़ा रहे हैं। आपकी ही राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आत्मविश्वास और प्राथमिकताओं को दोबारा तय करने में मदद कर रहे हैं।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5
  • दिन की सलाह: रोजमर्रा की व्यवस्था सुधरेगी तो मन भी साफ रहेगा।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

Kark (1)


आज आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे और क्रिएटिविटी भी दिखाएंगे। चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहकर जुनून और रोमांटिक समझ को गहरा बना रहे हैं। अपनी भावनाओं को किसी सार्थक रूप में व्यक्त करने की प्रेरणा मिलेगी।
धनु राशि में सूर्यदेव सेहत और दिनचर्या को बेहतर बनाने का संकेत दे रहे हैं, जबकि मंगलदेव कामकाज में तेजी और कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव कुछ पुराने भावनात्मक सबक फिर से सामने ला सकते हैं, ताकि उन्हें सुलझाया जा सके।

  • शुभ रंग: सिल्वर
  • शुभ अंक: 2
  • दिन की सलाह: भावनाओं को रचनात्मक ताकत बनने दें, बोझ नहीं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।