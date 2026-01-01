धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 1 जनवरी 2026: किस राशि मिलेगा कामयाबी का मार्ग, पढ़ें कैसा रहेगा नए साल का पहला दिन

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 1 जनवरी 2026 के अनुसार, मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव यह संकेत दे रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले पुरानी योजनाओं और फैसलों पर एक नजर ड ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Rashifal 1 January 2026 Horoscope Today: किस राशि की चमकेगी किस्मत

Zodiac Wheel

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 1 जनवरी 2026 के अनुसार, मीन राशि में शनिदेव भावनाओं को संभालने और जिम्मेदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। आज का दिन सोच-समझकर संकल्प लेने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

Dhanu (3)


आज काम, दिनचर्या और सेहत पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। वृषभ राशि में चंद्रदेव बता रहे हैं कि धीरे-धीरे किया गया काम ज्यादा असर दिखाएगा।
आपकी राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव तेजी से फैलाव करने के बजाय अनुशासन के साथ मेहनत करने की ऊर्जा दे रहे हैं। बुधदेव विचारों को साफ कर रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव लक्ष्यों को और बेहतर बनाने की सलाह दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 12
  • आज की सलाह: रोज की मेहनत से ही बड़े सपने पूरे होते हैं।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

Makar (1)


आज रचनात्मकता, खुशी और मन की संतुष्टि पर ध्यान रहेगा। वृषभ राशि में चंद्रदेव स्थायी खुशी और सुकून का संकेत दे रहे हैं। आप अपने शौक या निजी प्रोजेक्ट्स को अब ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं।
धनु राशि में ग्रह प्रेरणा दे रहे हैं। बुधदेव विचारों को शब्द देने में मदद कर रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव अधूरे रचनात्मक कामों की याद दिला रहे हैं।

  • शुभ रंग: गहरा स्लेटी
  • शुभ अंक: 10
  • आज की सलाह: खुशी को थोड़ा अनुशासन दें, वह टिकेगी।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

Kumbh (1)


आज घर, परिवार और भावनात्मक सुरक्षा पर ध्यान जाएगा। वृषभ राशि में चंद्रदेव सुकून और अपनापन महसूस कराएंगे। आप अपनी भावनात्मक नींव को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं।
धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सकारात्मक सोच दे रहे हैं। बुधदेव दूर की सोच को साफ कर रहे हैं। आपकी राशि में राहुदेव नए विचार दे रहे हैं, लेकिन धैर्य जरूरी रहेगा।

  • शुभ रंग: आसमानी नीला
  • शुभ अंक: 11
  • आज की सलाह: मजबूत नींव पर ही बड़े विचार टिकते हैं।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

Meen (1)


आज बातचीत और भावनाओं को समझने का दिन है। वृषभ राशि में चंद्रदेव शांत मन से बात करने में मदद कर रहे हैं। आपको अपनी भावनाओं को शांति और सहजता के साथ व्यक्त करना आसान लग सकता है।
धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। आपकी राशि में शनिदेव भावनात्मक जिम्मेदारी और समझदारी दे रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव सोच को साफ और संतुलित कर रहे हैं।

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 3
  • आज की सलाह: शांति से कही बात ज्यादा असर करती है।

मेष से मीन राशि का वार्षिक राशिफल 2026

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।