सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 1 जनवरी 2026: नए साल के दिन इस राशि को मिलेगी नई पहचान, काम की होगी खूब तारीफ

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:15 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 1 जनवरी 2026 के अनुसार, आज भावनाएं ज्यादा प्रैक्टिकल रहेंगी और सुरक्षा व स्थिरता की जरूरत महसूस होगी। धनु राशि में सूर्यदेव, मंगलदेव, ...और पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 1 January 2026 Horoscope Today: नए साल पर किस राशि को मिलेगा लाभ?

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 1 जनवरी 2026 के अनुसार, वृषभ राशि में चंद्रदेव यह याद दिला रहे हैं कि धीरे-धीरे और धैर्य के साथ बनाई गई नींव ज्यादा मजबूत होती है। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव किसी भी बड़े वादे या फैसले से पहले दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 1 January 2026) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

Singh (2)


आज काम और करियर से जुड़ी बातें ज्यादा अहम रहेंगी। वृषभ राशि में चंद्रदेव आपकी जिम्मेदारियों और छवि पर ध्यान दिला रहे हैं। आप खुद को अपनी स्थिति मजबूत करने या करियर में आगे बढ़ने की ठोस योजना बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं। बुधदेव संवाद को मजबूत बना रहे हैं। आपकी राशि में केतुदेव यह सिखा रहे हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से मिली सफलता ज्यादा टिकाऊ होती है।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • आज की सलाह: पहचान काम से बनाएं, दिखावे से नहीं।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

Kanya (1)


आज आपकी सोच व्यापक हो सकती है। वृषभ राशि में चंद्रदेव की स्थिति सीखने, योजना बनाने और व्यवहारिक समझ को मजबूत कर रही है। कुछ नया सीखने, आगे की योजना बनाने या पढ़ाई-यात्रा से जुड़े लक्ष्य तय करने का मन बनेगा।
वृषभ राशि में चंद्रदेव प्रैक्टिकल समझ दे रहे हैं। धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उत्साह बढ़ा रहे हैं। बुधदेव सोच को क्लियर कर रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव भविष्य की योजनाओं पर दोबारा सोचने की सलाह दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: गहरा नीला
  • शुभ अंक: 6
  • आज की सलाह: जमीन से जुड़ी सोच ही आगे बढ़ाएगी।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

Tula (1)


आज रिश्तों, साझा जिम्मेदारियों और पैसों से जुड़े मामलों पर ध्यान जा सकता है। वृषभ राशि में चंद्रदेव स्थिरता और भरोसे की जरूरत समझा रहे हैं। आप भावनात्मक रूप से कहां और कितना निवेश कर रहे हैं, या पैसों से जुड़ी किसी व्यवस्था पर दोबारा विचार कर सकते हैं।
धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव माहौल को सकारात्मक रखेंगे। बुधदेव खुलकर बात करने में मदद करेंगे। वक्री बृहस्पतिदेव किसी भी नए समझौते से पहले सावधानी बरतने को कह रहे हैं।

  • शुभ रंग: हल्का गुलाबी
  • शुभ अंक: 7
  • आज की सलाह: स्थिरता से रिश्ते और मजबूत होते हैं।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

Vrishak (3)


आज रिश्तों में साफ-साफ और शांत तरीके से बात करने का दिन है। वृषभ राशि में चंद्रदेव स्थायी और भरोसेमंद संबंधों की ओर ध्यान दिला रहे हैं। आप रिश्तों में स्थिरता और भरोसे की तलाश कर सकते हैं।
धनु राशि में ग्रह खुलेपन को बढ़ा रहे हैं। बुधदेव बातचीत में गहराई दे रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव पुराने रिश्तों से जुड़ी सीख को समझने का मौका दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: गहरा लाल
  • शुभ अंक: 8
  • आज की सलाह: गहराई के साथ भरोसा भी जरूरी है।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।