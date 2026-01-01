मेष से कर्क Aaj Ka Rashifal 1 जनवरी 2026: मिथुन वाले नए साल में लक्ष्यों को करेंगे पूरा, पढ़ें क्या है आपके लिए खास

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:00 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 1 जनवरी 2026 के अनुसार, नया साल एक ठहरी हुई, स्थिर और समझदारी भरी ऊर्जा के साथ शुरू हो रहा है। चंद्रदेव आज वृषभ राशि में विराजमान हैं। ...और पढ़ें

Hero Image

Aaj Ka Rashifal 1 January 2026: आज का राशिफल

Zodiac Wheel

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 1 जनवरी 2026 के अनुसार, नए साल का पहला दिन राशि के जातकों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। साल 2026 एक शांत लेकिन मजबूत शुरुआत दे रहा है। धनु राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपको आगे बढ़ने, कुछ नया शुरू करने और अपने दायरे को फैलाने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष से कर्क राशि (Horoscope Today 1 January 2026) के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

मेष आज का राशिफल (Aries Horoscope Today)

Mesh (1)


आज आपका ध्यान पैसों और खर्चों पर जा सकता है। वृषभ राशि में चंद्रदेव आपकी आय, खर्च और पैसों से जुड़ी सोच को साफ कर रहे हैं। नए साल के लिए बजट बनाने या बचत की योजना सोच सकते हैं।
धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव आपको आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। बुधदेव बात साफ रखने में मदद कर रहे हैं। लेकिन मिथुन राशि में वक्री बृहस्पतिदेव सलाह दे रहे हैं कि बिना सोचे-समझे कोई बड़ा आर्थिक फैसला न लें।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 9
  • आज की सलाह: पहले स्थिरता बनाएं, फिर तेजी दिखाएं।

वृषभ आज का राशिफल (Taurus Horoscope Today)

Vrishabh (1)


आज आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वास से भरा और संतुलित महसूस कर सकते हैं। चंद्रदेव आपकी ही राशि में हैं, जिससे मन साफ रहेगा और फैसले लेना आसान होगा। नए साल के इरादे तय करने के लिए आज का दिन अच्छा है।
धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव सोच को सकारात्मक बना रहे हैं। बुधदेव खुलकर और ईमानदारी से बात करने में मदद कर रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव आत्म-विकास पर सोचने का मौका दे रहे हैं। शनिदेव भावनात्मक संतुलन बनाए रख रहे हैं।

  • शुभ रंग: मिट्टी जैसा भूरा
  • शुभ अंक: 4
  • आज की सलाह: आपकी रफ्तार बिल्कुल सही है, उस पर भरोसा रखें।

मिथुन आज का राशिफल (Gemini Horoscope Today)

Mithun (1)


आज थोड़ा धीमा होने और खुद के साथ समय बिताने का दिन है। वृषभ राशि में चंद्रदेव मन को आराम और शांति देने का संकेत दे रहे हैं। किसी नई शुरुआत से पहले मानसिक रूप से खुद को तैयार करना जरूरी रहेगा।
धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उत्साह बनाए रखेंगे। बुधदेव सोच को साफ कर रहे हैं। आपकी ही राशि में वक्री बृहस्पतिदेव आपकी पहचान और लंबे लक्ष्यों को नए सिरे से समझने का मौका दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: हल्का पीला
  • शुभ अंक: 5
  • आज की सलाह: शांति में ही सही जवाब मिलते हैं।

कर्क आज का राशिफल (Cancer Horoscope Today)

Kark (1)


आज दोस्ती, नेटवर्क और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान रहेगा। वृषभ राशि में चंद्रदेव आपको उन लोगों के करीब ला सकते हैं जो भरोसेमंद हैं और लंबे समय तक साथ निभा सकते हैं। आप उन लोगों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिनके साथ आपको भावनात्मक सुरक्षा मिलती है और जो आपके जीवन में स्थिरता बनाए रखते हैं।
धनु राशि में सूर्यदेव, शुक्रदेव और मंगलदेव उत्साह बढ़ा रहे हैं। बुधदेव प्लानिंग से जुड़ी बातचीत को आसान बना रहे हैं। वक्री बृहस्पतिदेव पुराने सपनों को फिर से देखने का संकेत दे रहे हैं।

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 2
  • आज की सलाह: सही लोगों के साथ मिलकर सपने बनाएं।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।