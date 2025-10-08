सिंह से वृश्चिक Aaj Ka Rashifal 08 अक्टूबर 2025: तुला वालों की करियर में होगी तरक्की, ऐसा रहेगा आज का दिन

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 08 अक्टूबर 2025 के अनुसार, सिंह राशि में शुक्र आपकी रचनात्मकता और सामाजिक आकर्षण बढ़ाएंगे। मीन राशि में वक्री शनि हमें जिम्मेदारियों और आत्ममंथन की याद दिलाएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि सिंह से वृश्चिक राशि (Horoscope Today 08 October 2025) का दैनिक राशिफल।

सिंह आज का राशिफल (Leo Horoscope Today)

मेष राशि में चंद्रमा आपकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे। आपकी ही राशि में शुक्र आकर्षण, क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। तुला राशि में बुध और मंगल आपकी लीडरशिप को संतुलित बनाएंगे।

सलाह: आत्मविश्वास रखें, पर दूसरों की बात ध्यान से सुनें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

आज का मंत्र: आत्मविश्वास और सौम्यता का मेल सफलता दिलाएगा।

कन्या आज का राशिफल (Virgo Horoscope Today)

मेष राशि में चंद्रमा टीमवर्क और सोशल कनेक्शन बढ़ाएंगे। मीन राशि में वक्री शनि पुराने वादों और जिम्मेदारियों की याद दिलाएंगे। तुला राशि में बुध आपकी समझ और परखने की क्षमता बढ़ाएंगे।

सलाह: रिश्तों में समझदारी रखें और पुराने समझौते दोबारा देखें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

आज का मंत्र: सहयोग से प्रगति और स्पष्टता से स्थिरता।

तुला आज का राशिफल (Libra Horoscope Today)

मेष राशि में चंद्रमा आपके करियर और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर फोकस बढ़ाएंगे। आपकी राशि में बुध और मंगल आत्मविश्वास और रणनीति बढ़ाएंगे। सिंह राशि में शुक्र आकर्षण और क्रिएटिविटी देंगे।

सलाह: आत्मविश्वास और समझदारी से कदम बढ़ाएं।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 4

आज का मंत्र: शांति और सटीकता से लक्ष्य हासिल करें।

वृश्चिक आज का राशिफल (Scorpio Horoscope Today)

मेष राशि में चंद्रमा खुद के बारे मे सोचने-समझने और आराम की जरूरत दिलाएंगे। वक्री शनि पुराने भावनात्मक या आर्थिक पैटर्न पर सोचने का मौका देंगे। तुला राशि में बुध और मंगल आपकी योजनाओं और बातचीत में स्पष्टता लाएंगे।

सलाह: आत्म-नियंत्रण रखें और सीमाएं तय करें।

शुभ रंग: मरून

शुभ अंक: 9

आज का मंत्र: इन्टूशन और अनुशासन से सही रास्ता चुनें।

