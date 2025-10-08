विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धनु से मीन Aaj Ka Rashifal 08 अक्टूबर 2025: इस राशि को सही सोच से जीवन में मिलेगी सफलता, पढ़ें राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Wed, 08 Oct 2025 04:30 AM (IST)

Aaj Ka Rashifal 08 अक्टूबर 2025 के अनुसार मिथुन राशि में बृहस्पति ज्ञान और सीखने की चाह बढ़ाएंगे। आज का राशिफल बताता है कि कैसे आप कर्म और सजगता के बीच संतुलन बनाकर दिन को सफल बना सकते हैं। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं कि धनु से मीन राशि का दैनिक राशिफल।

Aaj Ka Rashifal 08 October 2025 Horoscope Today: आज का राशिफल

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। Aaj Ka Rashifal 08 अक्टूबर 2025 के अनुसार, मिथुन राशि में बृहस्पति ज्ञान और सीखने की चाह बढ़ाएंगे। आज का राशिफल बताता है कि कैसे आप कर्म और सजगता के बीच संतुलन बनाकर दिन को सफल बना सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं धनु से मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन।

धनु आज का राशिफल (Sagittarius Horoscope Today)

मेष राशि में चंद्रमा रिश्तों और साझेदारी को सक्रिय करेंगे। सिंह राशि में शुक्र रोमांस और सामाजिक रिश्तों में आकर्षण बढ़ाएंगे। तुला राशि में बुध और मंगल कूटनीति सिखाएंगे। वक्री शनि पुराने वादों पर पुनर्विचार की सलाह देंगे।

  • सलाह: रिश्तों में समझ और संवेदनशीलता रखें।
  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 3
  • आज का मंत्र: सहयोग और शालीनता से रिश्ते मजबूत होंगे।

मकर आज का राशिफल (Capricorn Horoscope Today)

मेष राशि में चंद्रमा यात्रा, सीखने और बातचीत में फोकस बढ़ाएंगे। वक्री शनि गति धीमी करेंगे लेकिन पुराने काम सुधारने का मौका देंगे। तुला राशि में बुध और मंगल बातचीत और निर्णय क्षमता बढ़ाएंगे।

  • सलाह: बोलने से पहले सोचें और प्लानिंग मजबूत रखें।
  • शुभ रंग: काला
  • शुभ अंक: 7
  • आज का मंत्र: धैर्य और साफ सोच से सफलता पक्की होगी।

कुंभ आज का राशिफल (Aquarius Horoscope Today)

मेष राशि में चंद्रमा घर, परिवार और भावनात्मक स्थिरता पर ध्यान बढ़ाएंगे। मीन राशि में वक्री शनि घरेलू जिम्मेदारियों की याद दिलाएंगे। सिंह राशि में शुक्र घर के माहौल में प्यार और सामंजस्य बढ़ाएंगे। तुला राशि में बुध और मंगल बातचीत में सहजता लाएंगे।

  • सलाह: घर और काम दोनों में संतुलन रखें।
  • शुभ रंग: फिरोजी
  • शुभ अंक: 11
  • आज का मंत्र: परिवार के साथ समय और करियर दोनों को संतुलित रखें।

मीन आज का राशिफल (Pisces Horoscope Today)

मेष राशि में चंद्रमा आर्थिक मामलों और आत्म-मूल्य पर ध्यान बढ़ाएंगे। वक्री शनि आपसे पुराने पैसे और खर्चों की जांच करने के लिए कहेंगे। सिंह राशि में शुक्र क्रिएटिविटी और भावनात्मक एक्सप्रेशन बढ़ाएंगे। तुला राशि में बुध और मंगल संसाधनों से जुड़ी बातचीत में स्पष्टता लाएंगे।

  • सलाह: पैसे और भावनाओं दोनों में संतुलन रखें।
  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 6
  • आज का मंत्र: समझदारी से खर्च करें और सादगी बनाए रखें।

यह राशिफल श्री आनंद सागर पाठक, astropatri.com द्वारा लिखा गया है। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के लिए आप उन्हे hello@astropatri.com पर ईमेल कर सकते हैं।