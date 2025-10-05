Aquarius Weekly Horoscope 06 to 12 October 2025: आर्थिक मामलों पर ध्यान देंगे, पढ़ें राशिफल

यह सप्ताह वित्त रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में प्रगति लाएगा। तुला राशि में बुध और मंगल साझेदारी और सहयोग में मानसिक स्पष्टता और उत्साह देंगे। मीन राशि में वक्री शनि आर्थिक योजना में सतर्कता लाएंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 06 to 12 October 2025) चंद्रमा का गोचर मीन, मेष, वृष और मिथुन राशियों से होकर गुजरेगा। यह आपके वित्त, संचार, घर और प्रेम जीवन पर ध्यान केंद्रित करने में बदलाव ला सकता है। 6–7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा आर्थिक मामलों पर ध्यान देंगे । 8–9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा संचार को मजबूत करेंगे। 10–11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा परिवार और घर पर जोर देंगे । 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा रचनात्मकता और प्रेम को बढ़ाएंगे। कुंभ राशि में राहु आपको स्वतंत्रता और नए विचार की ओर प्रेरित करते है। कन्या राशि में सूर्य और शुक्र साझे वित्त पर ध्यान देंगे, जबकि मिथुन राशि में गुरु शिक्षा और रुचि को बढ़ावा देंगे । यह सप्ताह विकास, सामंजस्य और नए दृष्टिकोण लाएगा।

परिचय यह सप्ताह वित्त, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में प्रगति लाएगा। तुला राशि में बुध और मंगल साझेदारी और सहयोग में मानसिक स्पष्टता और उत्साह देंगे। मीन राशि में वक्री शनि आर्थिक योजना में सतर्कता लाएंगे, जबकि मिथुन राशि में गुरु प्रेम, शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देंगे । कुंभ राशि में राहु नए विचार की इच्छा को मजबूत करते है, लेकिन संतुलन आवश्यक है। यह सप्ताह सतत प्रयास, संवाद और आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) इस सप्ताह स्वास्थ्य पर निरंतर ध्यान देना जरूरी है। 6–7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा आर्थिक तनाव से जुड़ी छोटी-छोटी चिंताओं को जन्म दे सकते है। 8–9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा मानसिक ऊर्जा को बढ़ाएंगे, लेकिन अधिक सोचने से बचें। 10–11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा घर पर विश्राम और आत्म-देखभाल को प्रोत्साहित करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा रचनात्मक गतिविधियों से जीवन शक्ति को बढ़ाएंगे। वक्री शनि अनुशासन की परीक्षा ले सकते है, इसलिए दिनचर्या बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह सप्ताह योग, ध्यान और संतुलित विश्राम पर जोर देता है।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) रिश्तों में गर्मजोशी और नए दृष्टिकोण मिलेंगे। 6–7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा परिवार में आर्थिक चर्चाओं को उजागर कर सकता है। 8–9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा भाई-बहनों और करीबी लोगों के साथ बेहतर संवाद को प्रोत्साहित करेंगे। 10–11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा घर और परिवार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा प्रेम और स्नेह को बढ़ाएगा। कन्या राशि में शुक्र साझेदारी में प्रैक्टिकैलिटी और भक्ति को जोड़ेगा। यह सप्ताह विश्वास, संवाद और संबंधों में पोषण का अवसर लाएगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) छात्रों के लिए यह सप्ताह प्रगति के अनुकूल है। 6–7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा आर्थिक या तकनीकी विषयों पर ध्यान बढ़ाएगा। 8–9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा संचार, लेखन और प्रस्तुतियों में मदद करेंगे। 10–11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा घर पर स्थिर अध्ययन को प्रोत्साहित करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा रचनात्मकता को बढ़ाएगा, जिससे कला, साहित्य और वाद-विवाद के लिए अनुकूल समय मिलेगा। मिथुन राशि में गुरु ज्ञान के विस्तार में मदद करेंगे। यह सप्ताह जिज्ञासा और निरंतर अध्ययन के माध्यम से सफलता का संकेत देता है।