Capricorn Weekly Horoscope 06 to 12 October 2025: सोच-समझ के बात करें, पढ़ें राशिफल

Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:09 PM (IST)

यह सप्ताह मकर राशि के लिए पेशेवर और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन लाने के बारे में है। तुला राशि में मंगल और बुध करियर से जुड़ी निर्णय प्रक्रिया और वार्ता पर जोर देंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

Saptahik Rashifal 2025: मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 06 to 12 October 2025) चंद्रमा के गोचर संचार, घर, प्रेम और दिनचर्या पर ध्यान लाएंगे। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे संचार और सीखने पर ध्यान बढ़ेगा। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा गृह और पारिवारिक मामलों पर केंद्रित करेंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा रचनात्मकता और रोमांस को उत्तेजित करेंगे, और 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा स्वास्थ्य और दिनचर्या में अनुशासन पर जोर देंगे। कन्या राशि में सूर्य और शुक्र प्रैक्टिकल दृष्टिकोण और अध्ययन के मामलों को समर्थन देंगे। मीन राशि में वक्री शनि संचार में धैर्य की मांग करेंगे, जबकि मिथुन राशि में गुरु उत्पादकता को बढ़ाएंगे। यह मकर साप्ताहिक राशिफल अनुशासन और स्पष्टता के साथ प्रगति का संकेत देता है।

परिचय

यह सप्ताह पेशेवर और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन लाने के बारे में है। तुला राशि में मंगल और बुध करियर से जुड़ी निर्णय प्रक्रिया और वार्ता पर जोर देंगे। कन्या राशि में शुक्र और सूर्य दीर्घकालिक योजना और प्रैक्टिकल कार्यों के लिए अनुकूल हैं। शनि का वक्री गोचर भावनात्मक या संचार संबंधी मामलों में धैर्य की मांग करेंगे।

मिथुन राशि में गुरु स्वास्थ्य, दिनचर्या और सेवा कार्यों में विस्तार लाएंगे। यह मकर साप्ताहिक राशिफल अनुशासन, ध्यान और धीरे-धीरे सफलता की राह दिखाता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

स्वास्थ्य में संतुलन और दिनचर्या जरूरी है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा मानसिक थकान ला सकते हैं, इसलिए विश्राम आवश्यक है। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा शारीरिक गतिविधि के साथ घर की आराम को संतुलित करेंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा रचनात्मक गतिविधियों और विश्राम के माध्यम से जीवनशक्ति बढ़ाएंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा आहार, व्यायाम और दिनचर्या अनुशासन पर जोर देंगे। वक्री शनि आराम को नजरअंदाज करने पर स्वास्थ्य सुधार को धीमा कर सकता है। यह मकर साप्ताहिक राशिफल स्व-देखभाल और लगातार स्वास्थ्य आदतों पर जोर देता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

रिश्तों में धैर्य और पोषण की जरूरत है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा भाई-बहनों या निकट संबंधियों से बेहतर संवाद में मदद करेंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा घर और परिवार पर ध्यान देंगे, हालांकि यदि भावनाएं अधिक हों तो विवाद हो सकते हैं। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा रोमांस, स्नेह और गर्मजोशी को बढ़ाएंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा पारिवारिक या रिश्तों में जिम्मेदारियों पर जोर देंगे। कन्या राशि में शुक्र वफादारी और देखभाल को मजबूत करेंगे। यह मकर साप्ताहिक राशिफल रिश्तों में संतुलन और सोच-समझ के संवाद पर जोर देता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर)

छात्रों के लिए यह सप्ताह स्थिर प्रगति लाएगा। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा संचार कौशल, लेखन और प्रस्तुतियों में मदद करेंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा घरेलू ध्यान भंग से बचने के लिए अनुशासन की मांग करेंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा रचनात्मकता, नवाचार और कला-संबंधी विषयों का समर्थन करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा विश्लेषणात्मक क्षमता और दिनचर्या सीखने में सुधार करेंगे। तुला राशि में बुध ऐकडेमिक दृष्टि और रणनीति को तेज करेंगे। यह मकर साप्ताहिक राशिफल अनुशासन और ध्यान के साथ सफलता का संकेत देता है।

निष्कर्ष

यह सप्ताह करियर, रिश्तों और स्वास्थ्य के बीच संतुलन लाएगा। चंद्रमा के गोचर संचार, घरेलू जीवन, रचनात्मकता और दिनचर्या पर ध्यान देंगे। कन्या राशि में शुक्र और सूर्य प्रैक्टिकल कदमों से स्थिरता सुनिश्चित करेंगे, जबकि मिथुन राशि में गुरु कार्य और स्वास्थ्य में विकास का वादा करेंगे। वक्री शनि धैर्य की परीक्षा ले सकता है, लेकिन लगातार प्रयास फल देंगे। यह मकर साप्ताहिक राशिफल स्पष्टता और नियमित प्रयास से प्रगति का आश्वासन देता है।

उपाय

  • शनि को शनिवार को काले तिल अर्पित करें, ताकत के लिए।
  • “ॐ नमः शिवाय” का जाप शांति और स्थिरता के लिए करें।
  • शनि के आशीर्वाद को मजबूत करने के लिए परामर्श के बाद नीला नीलम पहनें।
  • शनिवार को गरीबों को अनाज या भोजन दान करें।
  • स्वास्थ्य और मन में संतुलन के लिए मिथुन चंद्रमा के दौरान प्रतिदिन ध्यान करें।

लेखक: श्री आनंद सागर पाठक, Astropatri.com, प्रतिक्रिया हेतु लिखें: hello@astropatri.com।