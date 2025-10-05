Pisces Weekly Horoscope 06 to 12 October 2025: स्थिर विकास के लिए फोकस के साथ काम करें, पढ़ें राशिफल

यह सप्ताह गहरी आत्म-जागरूकता लाएगा जिसे प्रैक्टिकल कार्यों के साथ संतुलित किया जाएगा। तुला राशि में बुध और मंगल साझा संसाधनों और साझेदारियों पर ध्यान देंगे। एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के श्री आनंद सागर पाठक प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सप्ताह (Saptahik Rashifal 2025) का राशि अनुसार नक्षत्रीय विश्लेषण और भविष्य संकेत।

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। इस सप्ताह (Weekly 06 to 12 October 2025) चंद्रमा मीन, मेष, वृष और मिथुन राशियों में यात्रा करेंगे। यह आत्म-चिंतन से लेकर पारिवारिक जीवन पर ध्यान को बदल सकता है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे, जिससे व्यक्तिगत ऊर्जा और भावनाओं पर ध्यान मिलेगा। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे, जिससे वित्त और स्थिरता पर बल मिलेगा। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चंद्रमा वृष राशि में रहेंगे, जिससे संवाद शक्ति मजबूत होगी, और 12 अक्टूबर को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, जिससे घर और परिवार पर जोर मिलेगा। मीन राशि में शनि वक्री होने के कारण अनुशासन और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिथुन राशि में गुरु पारिवारिक जीवन में अवसर लाएंगे, जबकि कन्या राशि में सूर्य और शुक्र संबंधों पर प्रकाश डालेंगे। यह मीन साप्ताहिक राशिफल निर्णयों में संतुलन और स्पष्टता की प्रेरणा देता है। परिचय यह सप्ताह गहरी आत्म-जागरूकता लाएगा, जिसे प्रैक्टिकल कार्यों के साथ संतुलित किया जाएगा। तुला राशि में बुध और मंगल साझा संसाधनों और साझेदारियों पर ध्यान देंगे। मीन राशि में शनि वक्री होने के कारण चीजें धीमी हो सकती हैं। आपको अपने लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। कन्या राशि में शुक्र आपके संबंधों को बेहतर बनाएंगे, जिससे उनमें सामंजस्य और सहयोग बढ़ेगा। मिथुन राशि में गुरु आपके घरेलू या संपत्ति संबंधित अवसरों का विस्तार करेंगे। यह मीन साप्ताहिक राशिफल याद दिलाता है कि आत्म-चिंतन को जमीन पर आधारित कार्यों के साथ जोड़ना स्थिर विकास के लिए आवश्यक है।

मीन साप्ताहिक राशिफल: स्वास्थ्य (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) स्वास्थ्य में ऊर्जा और विश्राम के बीच संतुलन आवश्यक है। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा जीवन ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, लेकिन भावनात्मक संवेदनशीलता भी ला सकते हैं। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आहार और स्थिरता पर जोर देंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा शांत संवाद के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य को समर्थन देंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा पारिवारिक तनाव को उजागर कर सकते हैं, इसलिए विश्राम आवश्यक है। शनि वक्री होने पर यदि दिनचर्या की अनदेखी की जाए तो स्वास्थ्य में धीमापन आ सकता है। यह मीन साप्ताहिक राशिफल योग, ध्यान और संतुलित विश्राम की सलाह देता है।

मीन साप्ताहिक राशिफल: परिवार और रिश्ते (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) रिश्तों में गर्मजोशी और सीख दोनों होंगे। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा आत्म-अभिव्यक्ति को बढ़ाएंगे, जिससे रोमांस के लिए समय शुभ रहेगा। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा आर्थिक सहयोग से पारिवारिक स्थिरता पर जोर देंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा भाई-बहनों और करीबियों के साथ संवाद को मजबूत करेंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा घरेलू सामंजस्य और पारिवारिक भावनात्मक बंधन पर ध्यान देंगे। कन्या राशि में शुक्र प्रेम संबंधों को मजबूत करेंगे, भक्ति और स्नेह बढ़ाएंगे। यह मीन साप्ताहिक राशिफल धैर्य और देखभाल के साथ संवाद की सलाह देता है।

मीन साप्ताहिक राशिफल: शिक्षा (6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर) छात्रों को अनुशासन के साथ प्रगति मिलेगी। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मीन राशि में चंद्रमा आत्म-विश्वास और प्रेरणा बढ़ाएंगे। 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक मेष राशि में चंद्रमा आर्थिक या प्रैक्टिकल विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक वृष राशि में चंद्रमा संवाद आधारित अध्ययन और समूह परियोजनाओं को समर्थन देंगे। 12 अक्टूबर को मिथुन राशि में चंद्रमा गृह अध्ययन और एकाग्रता को बल देंगे। मिथुन राशि में गुरु ज्ञान को बढ़ाएंगे और लॉन्ग टर्म शैक्षणिक लक्ष्यों में मदद करेंगे। यह मीन साप्ताहिक राशिफल निरंतर प्रयास से प्रगति का संकेत देता है।