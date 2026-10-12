नए काम की शुरुआत के लिए अंक 1 क्यों है शुभ? विशेषज्ञ से समझें इसके पीछे का ज्योतिषीय रहस्य
अंक ज्योतिष में अंक 1 को नई शुरुआत, स्वतंत्रता और नेतृत्व का प्रतीक माना गया है। यह सूर्य की ऊर्जा ...और पढ़ें
HighLights
अंक 1 नई शुरुआत, स्वतंत्रता और नेतृत्व का प्रतीक है।
यह सूर्य की ऊर्जा और आत्मबल का प्रतिनिधित्व करता है।
मूलांक 1 वाले जातक स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में हर एक अंक का खास महत्व है। अंक ज्योतिष (Numerology) में 1 अंक को सूर्य का प्रतीक माना गया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। अंक 1 संपूर्णता, मौलिकता, स्वतंत्रता, नेतृत्व और असीम ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी नए काम की शुरुआत होती है, तो अंक 1 की ऊर्जा पुरानी बाधाओं को तोड़कर कदम उठाने का आत्मबल प्रदान करती है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंक 1 की ऊर्जा का नई शुरुआत से क्या संबंध है? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा से इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार, अंकशास्त्र में अंक 1 को शुरुआत, आत्म-विश्वास और स्वतंत्र विचार से जोड़ा जाता है। यह ऊर्जा व्यक्ति को अपने निर्णय लेने और नई दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
अंक 1 का नई शुरुआत से संबंध
प्रथम कदम का प्रतीक: अंक 1 का संबंध नई शुरुआत से इसलिए माना जाता है क्योंकि यह किसी भी नए चक्र या यात्रा के पहले कदम का प्रतिनिधित्व करता है।
नए संकल्पों के लिए अनुकूल: यह समय नए विचारों, लक्ष्यों या योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।
सकारात्मक संकेत: केवल अंक 1 का प्रभाव किसी घटना की निश्चित भविष्यवाणी नहीं करता, बल्कि इसे एक सकारात्मक संकेत के रूप में समझना बेहतर है जो पहल करने, स्पष्ट सोच रखने और अपने प्रयासों पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है।
क्यों खास है 1 अंक?
अंक ज्योतिष में अंक 1 का स्वामी 'सूर्य' को माना गया है, जो ऊर्जा, अधिकार, आत्मबल और आत्मविश्वास का कारक है। बता दें कि अंक 1 स्वतंत्रता और किसी भी नए कार्य के शुभारंभ का संकेत देता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है। इसलिए इन लोगों पर सूर्य देव का प्रभाव अधिक रहता है। मूलांक 1 वाले जातक किसी के दबाव में काम करने के बजाय खुद का रास्ता बनाना और दूसरों का मार्गदर्शन करना पसंद करते हैं।
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