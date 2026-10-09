धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में हर अंक का अपना विशेष महत्व माना जाता है। इसी तरह जन्मांक 1 को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, साहस और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका जन्मांक 1 होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक के स्वामी सूर्य देव हैं, जिन्हें मान-सम्मान, ऊर्जा और नेतृत्व का कारक माना जाता है।

एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार, जन्मांक 1 वाले लोगों के लिए 10 अक्टूबर का दिन अपनी योजनाओं पर नए सिरे से काम शुरू करने का अवसर दे सकता है। इस दिन आप अपने करियर से जुड़े लक्ष्यों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अधूरे काम पूरे करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।

जन्मांक 1 वालों के लिए क्यों खास है 10 अक्टूबर? अंक ज्योतिष में अंक 1 को नई शुरुआत, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। इस जन्मांक के लोग आमतौर पर अपने काम में आगे रहना पसंद करते हैं। इनमें खुद के फैसले लेने और नई जिम्मेदारियां उठाने की इच्छा भी अधिक हो सकती है।

10 अक्टूबर को अपनी योजनाओं की समीक्षा करने और भविष्य की तैयारी करने के लिए अच्छा अवसर माना जा सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी काम को शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसकी योजना बनाने और जरूरी तैयारियां पूरी करने पर ध्यान दे सकते हैं।

हालांकि, किसी भी दिन की सफलता केवल अंक ज्योतिष पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए आपकी मेहनत, सही योजना और निर्णय लेने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। करियर में मिल सकती है आगे बढ़ने की प्रेरणा जन्मांक 1 वाले लोगों के लिए यह दिन कामकाज से जुड़े मामलों में नई दिशा तलाशने का अवसर हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं, तो अपने काम को बेहतर बनाने के लिए नए विचारों पर ध्यान दें। कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करना और सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना आपके लिए उपयोगी रहेगा।

वहीं, जो लोग अपना कारोबार करते हैं, वे भविष्य की योजनाओं, नए अवसरों और काम को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचार कर सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझें। सही योजना और लगातार प्रयास आपको अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद कर सकते हैं।