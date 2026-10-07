Alphabet Astrology:जिनके नाम में आता है 2 बार 'O',उनमें होते हैं ये 5 चमत्कारी गुण

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके नाम में मौजूद अंग्रेजी के अक्षर भी आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बता सकते हैं? नेम न्‍यूमेरोलॉजी में अंग्रेजी के अक्षरों को व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा ही अंग्रेजी का एक अक्षर है 'O'।

माना जाता है कि जिन लोगों के नाम में 'O'अक्षर दो बार आता है, उनके व्यक्तित्व में कुछ खास खूबियां हेाती हैं। ऐसे लोग शांत स्वभाव के साथ-साथ आध्यात्मिक और संवेदनशील भी होते हैं। आइए जानते हैं इनके 5 खास गुण।

शांत और गंभीर होता है स्वभाव जिन लोगों के नाम में दो बार 'O' आता है, उन लोगों का स्वभाव शांत और गंभीर होता है। छोटी-छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय ये लोग पहले परिस्थिति को भांपते हैं और फिर जवाब देते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। मुश्किल समय में भी ये लोग अपना धैर्य बनाए रखते हैं। यही खूबी इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इन लोगों की सबसे खास बात यह होती है कि दूसरे लोग भी कई बार अपनी परेशानियां लेकर इनके पास आते हैं, क्योंकि इन्हें शांत रहकर बात सुनने की आदत होती है और इनका दिया समाधान भी काफी असरदार होता है।

आध्यात्मिक चीजों में होती है रुचि ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं। इन्हें ध्यान, साधना, पूजा-पाठ या एकांत में समय बिताना पसंद होता है। ये लोग बाहरी दुनिया के साथ-साथ अपने अंतर्मन को समझने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि इन्हें जीवन को गहराई से समझना अच्छा लगता है।

नई चीजें सीखने में होते हैं आगे दो बार जिनके नाम में 'O' आता है, वे लोग नई जानकारी हासिल करने में आगे होते हैं। ये किसी भी विषय को केवल ऊपर-ऊपर से समझने की बजाय उसकी तह तक जाते हैं और जब तक इन्‍हें पूरी नॉलेज नहीं हो जाती है, तब तक शांत नहीं बैठते हैं। पढ़ाई-लिखाई के अलावा इतिहास, आध्यात्म, मनोविज्ञान या रहस्यमयी विषयों को पढ़ने और समझने में भी इन्‍हें रुचि होती है।