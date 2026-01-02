Unlucky Zodiac 2026: इन 3 राशियों पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल, जानें बचाव के उपाय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल 2026 जहां कई राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। वहीं, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए यह साल 'अग्निपरीक्षा' के समान हो सकता है। ग्रहों के गोचर और शनि-राहु की स्थिति के कारण 3 विशेष राशियों को इस साल स्वास्थ्य, धन और रिश्तों के मामले में बहुत संभलकर रहने की जरूरत है।

1. मेष राशि (Aries): करियर और स्वास्थ्य पर संकट मेष राशि वालों के लिए 2026 का शुरुआती समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि की विशेष दृष्टि आपके दशम भाव पर होने के कारण कार्यक्षेत्र में राजनीति का शिकार होना पड़ सकता है।

सावधानी: बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। 2. कन्या राशि (Virgo): आर्थिक नुकसान और कलह कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस साल निवेश करने से बचें, क्योंकि 'शॉर्टकट' से पैसा कमाने के चक्कर में बड़ी पूंजी डूब सकती है।