Unlucky Zodiac 2026: इन 3 राशियों पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल, जानें बचाव के उपाय

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। नया साल 2026 जहां कई राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। वहीं, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुछ राशियों के लिए यह साल 'अग्निपरीक्षा' के समान हो सकता है। ग्रहों के गोचर और शनि-राहु की स्थिति के कारण 3 विशेष राशियों को इस साल स्वास्थ्य, धन और रिश्तों के मामले में बहुत संभलकर रहने की जरूरत है।
1. मेष राशि (Aries): करियर और स्वास्थ्य पर संकट
मेष राशि वालों के लिए 2026 का शुरुआती समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि की विशेष दृष्टि आपके दशम भाव पर होने के कारण कार्यक्षेत्र में राजनीति का शिकार होना पड़ सकता है।
सावधानी: बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: हड्डियों या जोड़ों के दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, दुर्घटना के योग बन रहे हैं।
2. कन्या राशि (Virgo): आर्थिक नुकसान और कलह
कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस साल निवेश करने से बचें, क्योंकि 'शॉर्टकट' से पैसा कमाने के चक्कर में बड़ी पूंजी डूब सकती है।
सावधानी: पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है। अपनों पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें।
बीमारी: खान-पान का ध्यान रखें, पेट से जुड़ी बीमारियां या इन्फेक्शन आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकते हैं।
3. कुंभ राशि (Aquarius): भारी खर्च और मानसिक अशांति
कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव बना रहेगा, जो 2026 में चरम पर हो सकता है। इस साल आपको अपनी मेहनत का फल उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलेगा, जिससे हताशा बढ़ेगी।
सावधानी: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें, वरना कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। रिश्तों में गलतफहमी के कारण अलगाव की स्थिति बन सकती है।
संकेत: अनिद्रा (Insomnia) और भारी सिरदर्द जैसी समस्याएं आपकी कार्यक्षमता को प्रभावित करेंगी।
बचाव के आसान उपाय
ज्योतिष शास्त्र में मुश्किल समय को टालने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं:
शनिवार का दान: काले तिल, तेल और काली उड़द का दान करें।
हनुमान चालीसा: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से आकस्मिक संकट दूर होते हैं।
महामृत्युंजय मंत्र: स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए शिव जी की आराधना करें।
