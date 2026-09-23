ऑफिस पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा पिसते हैं इन मूलांकों के लोग, नौकरी जाने तक की आ जाती है नौबत!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी अपनी लाख कोशिशों के बाद करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या आपकी नौकरी में समस्याओं का कारण ऑफिस पॉलिटिक्स है? क्या मेहनत करने के बाद भी आपकी सीनियर्स और कलीग के साथ बार-बार अनबन हो जाती है? अगर हां, तो इसका कारण आपका मूलांक भी हो सकता है।

कई बार हम इस बात से बिलकुल बेखबर होते हैं कि वर्कप्लेस पर हमारे ही खिलाफ पॉलिटिस चल रही है। कभी बॉस से नोक-झोंक, तो कभी साथ में काम करने वालों का आपको बात-बात पर नीचा दिखाना आपकी नौकरी में समस्याएं ला सकता है।

यही नहीं आपके मूलांक के स्वामी ग्रह के प्रभाव से भी आपके करियर मेम उतार-चढ़ाव आने लगते हैं। दरअसल, कुछ ऐसे मूलांक के लोग होते हैं जो वर्कप्लेस पर बिना वजह ही परेशानियों का सामना करने लगते हैं। आइए आपको बताते हैं किन मूलांकों का करियर ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से खराब हो सकता है।

मूलांक-2 ये एक ऐसा मूलांक है जिसका प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। इसकी वजह से ये लोग स्वभाव से बहुत शांत होते हैं और हर बात को बहुत ज्यादा शांति से हैंडल करने की कोशिश करते हैं। इनके मन में जो भी होता है वही बाहर भी होता है, इसी वजह से ये लोग कई बार सामने वाले की गलत बातों को भी उसके सामने बोल देते हैं।

वर्कप्लेस पर सब इनके विपरीत हो जाते हैं और इनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है। हर बात को शांति से सुलझाने वाले मूलांक 2 के लोगों को न चाहकर भी लोग पॉलिटिक्स में खींच लेते हैं और इनकी नौकरी जाने तक की नौबत आ जाती है। यही नहीं इसी वजह से इनका करियर तक खराब हो जाता है।

मूलांक-7 सबके ऊपर आंख मूंदकर भरोसा करने वाले मूलांक 7 के लोग स्वभाव से बहुत इमोशनल होते हैं। ये लोग वर्कप्लेस में भी किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं और इनकी इसी आदत की वजह से ऑफिस में इन्हें बहुत से धोखे मिलते हैं। यूं कहा जाए कि कई बार ऑफिस में मेहनत करके काम ये लोग करते हैं और उसका क्रेडिट कोई और ही ले जाता है।

अपने सीधे स्वभाव और सबके ऊपर भरोसा करने की इनकी ये आदत इन्हें बार-बार बिना वजह ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसा ही देती है। कई बार तो इसी ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से बात इनकी नौकरी पर भी आ जाती है और इन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है।

यही नहीं वर्कप्लेस में अगर कोई गलती भी हो जाती है, तो इन्हें उसमें भी फंसा दिया जाता है। इसकी वजह से कई बार बिना कारण के ही इनका करियर खराब हो जाता है। जिन लोगों का जन्म 7,16 या 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 है और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें।