मूलांक का खेल! इन 2 मूलांकों के लिए बनते हैं तलाक के सबसे ज्यादा योग, कहीं आप भी तो नहीं हैं इनमें से एक?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कहा जाता है शादी दो दिलों का बंधन है और इसी वजह से दोनों के बीच तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी माना जाता है। यह रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं बल्कि विश्वास और एक दूसरे के लिए त्याग और समर्पण की भावना पर भी टिका रहता है।

कई बार पति-पत्नी के बीच बिना वजह मनमुटाव होने लगते हैं और लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि तलाक की नौबत आ जाती है। जब रिश्ते टूटने लगते हैं, तो लोग अक्सर इस अनबन की वजह समझने के लिए ज्योतिष या अंकशास्त्र का सहारा लेते हैं।

अगर हम अंकशास्त्र की बात करें तो कुछ ऐसे मूलांक होते हैं जिनके लिए शादी के बाद तलाक के ज्यादा योग बन सकते हैं। दरअसल, इनके लिए जिम्मेदार होता है इन मूलांकों पर शासन करने वाला ग्रह। शादी के पहले अक्सर मन में यही सवाल आता है कि जिससे शादी हो रही है वो हमारे लिए ठीक है या नहीं, लेकिन कई बार सबकुछ ठीक होने के बाद भी शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है। आइए आपको बताते हैं ऐसे दो मूलांकों के बारे में जिनके लिए सबसे ज्यादा तलाक के योग बनते हैं।

मूलांक-1 यह एक ऐसा मूलांक है जो हमेशा दूसरों पर हावी रहता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह सूर्य है और इसी वजह से यह सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होता है। इस मूलांक के लोग हमेशा एक लीडर की तरह सामने आते हैं और शादी के रिश्ते में भी ये पार्टनर पर हमेशा हावी रहते हैं।

आमतौर पर इनका पार्टनर इनकी इस आदत को अपना लेता है और रिश्ता अच्छी तरह से चलता रहता है, लेकिन कई बार ईगो की वजह से दोनों में आपसी लड़ाइयां होने लगती हैं और शादी टूटने या तलाक की नौबत आ जाती है। इनकी शादी में सबसे ज्यादा समस्या इसलिए आती है, क्योंकि ये किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हैं और हमेशा अपनी बात को ही अहमियत देते हैं।

अगर दो ऐसे लोगों की शादी आपस में हो जाती है जिनका मूलांक 1 है तो तलाक के ज्यादा योग बनते हैं क्योंकि दोनों ही कभी भी एक-दूसरे के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। मूलांक 3 मूलांक 3 के लोगों पर बृहस्पति गुरु का प्रभाव होता है इसलिए ये हर जगह अबसे आगे रहना पसंद करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन हमेशा अपनी बात पर टिके रहना ही पसंद करते हैं। ये लोग जिस काम को ठान लेते हैं उसे पूरा करना पसंद करते हैं।

इनमें बहुत ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी होती है और ये झुकना या हार मानना पसंद नहीं करते हैं। अगर बात शादी के रिश्ते की हो तो इस रिश्ते में भी ये झुकना पसंद नहीं करते हैं और इसी वजह से कई बार छोटी नोकझोंक भी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है।