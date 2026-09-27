पेरेंट्स ध्यान दें ! इन 2 मूलांकों के बच्चे हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, बचपन से ही नहीं भाता किसी का साथ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। कई पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता होती है कि उनका बच्चा किसी से ज्यादा घुलता-मिलता नहीं है और खुद में ही खोया रहता है। न किसी से ज्यादा बातें करना और न ही किसी के साथ ज्यादा देर तक खेलना, ये कुछ बच्चों के स्वभाव में शामिल होता है।

दरअसल, इसके लिए उनका मूलांक जिम्मेदारी होता है। कुछ ऐसी जन्म तिथियां हैं जीमने जन्म लेने वाले बच्चे बचपन से ही अपनी अलग दुनिया में मस्त होते हैं। इन्हें आप एन्टी सोशल नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद करना भी पसंद नहीं करते हैं। ये बच्चे के मूलांक के स्वामी ग्रह के प्रभाव से होता है। आइए जानें ऐसे कौन से मूलांक हैं जिनके बच्चे ज्यादातर अकेले रहना ही पसंद करते हैं और दूसरों से ज्यादा खुद के साथ समय बिताते हैं।

मूलांक-7 यह एक ऐसा मूलांक है जिसके ऊपर केतु का प्रभाव होता है। इस मूलांक के लोग हमेशा दिल से हर फैसला लेते हैं। जब इस मूलांक के बच्चों की बात आती है, तो ये बचपन में भी बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं।

हर एक बात को बहुत गहराई से सोचते हैं और इन्हें खुद की कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 माना जाता है।

इन जन्म तिथियों में जन्म लेने वाले बच्चों पर ईश्वरीय कृपा बहुत ज्यादा होती है और ये बचपन से ही आध्यात्म की तरफ झुकाव रखते हैं। ये बच्चे अचानक से चुप हो जाते हैं और खुद से ही कुछ विचार करने लगते हैं।

ये अकेले बैठना पसंद करते हैं और हर चीज को गौर से देखना पसंद करते हैं। जिस समय बच्चों के खेलने की उम्र होती है उसी समय से मूलांक 7 के बच्चे दुनिया की गहराइयों को समझने लगते हैं। ये स्वभाव से बहुत शांत और गहरी सोच रखने वाले होते हैं।

मूलांक-9 मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं और इस मूलांक के बच्चे वैसे तो बहुत ऊर्जावान होते हैं, लेकिन इन्हें अकेले रहना और खुद से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग बचपन से ही भीड़ से दूर अपनी अलग दुनिया में रखना पसंद करते हैं।