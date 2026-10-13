Numerology: नई नौकरी या बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं? तो जानिए कौन-से अंक दिलाते हैं Success

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में नई शुरुआत करना हर व्यक्ति के लिए एक खास अनुभव होता है। चाहे नया व्यवसाय शुरू करना हो, नौकरी बदलनी हो या कोई नया काम शुरू करना हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका कदम सफल हो। ऐसे में कई लोग शुभ समय और तारीख का चुनाव करने के लिए अंकशास्त्र की मदद लेते हैं।

एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार, कुछ मूलांकों को नई शुरुआत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ये अंक आत्मविश्वास, ऊर्जा, रचनात्मकता और नए अवसरों से जुड़े होते हैं। भानुप्रिया बताती हैं, 'नया काम शुरू करने के लिए मूलांक 1, 3, 5, 6 और 9 को खास महत्व दिया जाता है। आइए जानते हैं इन अंकों से जुड़ी मान्यताओं के बारे में।' मूलांक 1 अंकशास्त्र में मूलांक 1 को नेतृत्व, आत्मविश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह अंक अपने फैसले खुद लेने और आगे बढ़ने की भावना को आपके अंदर प्रबल बनाताहै। मान्यता के अनुसार, जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने करियर में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए इस अंक से जुड़ी तारीखें शुभ हो सकती हैं।

मूलांक 3 मूलांक 3 को ज्ञान, रचनात्मकता और विकास से जोड़कर देखा जाता है। यह अंक नई चीजें सीखने, अपनी प्रतिभा को निखारने और योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या शिक्षा और रचनात्मक क्षेत्र में कदम रखने की सोच रहे हैं, तो अंकशास्त्र के अनुसार यह मूलांक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।

मूलांक 5 अंकशास्त्र में मूलांक 5 को परिवर्तन, संवाद और नए अवसरों से जुड़ा माना जाता है। यह अंक जीवन में बदलाव स्वीकार करने और नए रास्ते तलाशने का संकेत देता है। नौकरी बदलने, नया काम शुरू करने या व्यापार में नए अवसर खोजने की योजना बना रहे लोगों के लिए इस अंक से जुड़ी तारीखों को शुभ माना जाता है।

मूलांक 6 मूलांक 6 को प्रेम, आपसी सामंजस्य, आकर्षण और सुख-सुविधाओं से जोड़ा जाता है। अंकशास्त्र के अनुसार, यह अंक रिश्तों में संतुलन बनाने और जीवन में स्थिरता लाने का प्रतीक है। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने जीवन में बेहतर तालमेल और सुविधाएं चाहते हैं, वे इस मूलांक से जुड़ी तारीखों पर विचार कर सकते हैं।