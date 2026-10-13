बड़े फैसले लेने में कंफ्यूज रहते हैं इस मूलांक के लोग, सोचते ही रह जाते हैं और हाथ से निकल जाता है सुनहरा मौका
कुछ मूलांक के लोग किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले कई बार सोचते हैं। सही और गलत के ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं, जब सही समय पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। करियर चुनना हो, नौकरी बदलनी हो, कारोबार शुरू करना हो या किसी दूसरे शहर में जाकर नई शुरुआत करनी हो, हर बड़े फैसले का असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग बिना ज्यादा समय लगाए निर्णय ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग लंबे समय तक सोचते ही रह जाते हैं।
कई बार उनके मन में यह डर रहता है कि कहीं उनका फैसला गलत न हो जाए। इसी वजह से वे हर पहलू पर बार-बार विचार करते हैं और सही समय निकल जाने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 के लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है।
मूलांक 4 के लोग क्यों रहते हैं कंफ्यूज?
अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का संबंध राहु से होता है। यह एक छाया ग्रह है। राहु का स्वभाव सभी ग्रहों से अलग होता है। इसे भ्रम, अलग सोच और बिना सोचे-समझे बदलाव से जोड़कर देखा जाता है।
मान्यता है कि मूलांक 4 के लोग किसी भी काम को बहुत ही अलग नजरिये से देखते हैं। वे किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में काफी सोचते हैं। हालांकि, कई बार यही आदत उनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है।
हर फैसले के बारे में ज्यादा सोचते हैं
मूलांक 4 के लोग किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनका निर्णय गलत साबित हुआ तो क्या होगा। इस तरह की सोच के कारण वे कई बार जरूरत से ज्यादा समय लगा देते हैं। नतीजा यह होता है कि उनके सामने मौजूद अच्छा अवसर किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है।
परफेक्ट मौके का करते हैं इंतजार
अंक ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार, मूलांक 4 के लोग कई बार हर चीज को अपने हिसाब से देखना और समझना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई फैसला लेने से पहले ही उन्हें उसका नतीजा पता चल जाए। किसी भी तरह का जोखिम लेने में उन्हें बहुत ज्यादा डर लगता है। हालांकि, जीवन में हर बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं। ऐसे में परफेक्ट समय का इंतजार करते रहना नुकसानदायक साबित हो सकता है।
बार-बार बदल सकते हैं अपना फैसला
मूलांक 4 के लोगों के बारे में माना जाता है कि वे किसी विषय पर एक राय बनाने के बाद भी दूसरे विकल्पों के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद दूसरा रास्ता ज्यादा अच्छा हो सकता है। इस वजह से वे अपने फैसले को लेकर असमंजस में पड़ सकते हैं। बार-बार विचार बदलने से न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि आत्मविश्वास भी कम हो जाता है।
मूलांक 4 के लोग कैसे दूर करें कंफ्यूजन?
- किसी भी बड़े निर्णय के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। इससे आप लंबे समय तक एक ही बात पर अटके नहीं रहेंगे।
- निर्णय लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान कागज पर लिखें। इससे आपको स्थिति समझने और सही विकल्प चुनने में मदद मिल सकती है।
- यह समझना जरूरी है कि हर काम में थोड़ा बहुत तो जोखिम होता ही है। हर बार परिस्थितियों के पूरी तरह अनुकूल होने का इंतजार न करें।
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