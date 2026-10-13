बड़े फैसले लेने में कंफ्यूज रहते हैं इस मूलांक के लोग, सोचते ही रह जाते हैं और हाथ से निकल जाता है सुनहरा मौका

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं, जब सही समय पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी होता है। करियर चुनना हो, नौकरी बदलनी हो, कारोबार शुरू करना हो या किसी दूसरे शहर में जाकर नई शुरुआत करनी हो, हर बड़े फैसले का असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग बिना ज्यादा समय लगाए निर्णय ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग लंबे समय तक सोचते ही रह जाते हैं।

कई बार उनके मन में यह डर रहता है कि कहीं उनका फैसला गलत न हो जाए। इसी वजह से वे हर पहलू पर बार-बार विचार करते हैं और सही समय निकल जाने के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 4 के लोगों में इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है।

मूलांक 4 के लोग क्यों रहते हैं कंफ्यूज? अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का संबंध राहु से होता है। यह एक छाया ग्रह है। राहु का स्‍वभाव सभी ग्रहों से अलग होता है। इसे भ्रम, अलग सोच और बिना सोचे-समझे बदलाव से जोड़कर देखा जाता है।

मान्यता है कि मूलांक 4 के लोग किसी भी काम को बहुत ही अलग नजरिये से देखते हैं। वे किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके फायदे और नुकसान के बारे में काफी सोचते हैं। हालांकि, कई बार यही आदत उनके लिए परेशानी का कारण बन जाती है।

हर फैसले के बारे में ज्यादा सोचते हैं मूलांक 4 के लोग किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनका निर्णय गलत साबित हुआ तो क्या होगा। इस तरह की सोच के कारण वे कई बार जरूरत से ज्यादा समय लगा देते हैं। नतीजा यह होता है कि उनके सामने मौजूद अच्छा अवसर किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है।