धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्‍हें कुछ पाने के लिए बेहिसाब मेहनत करनी पड़ती है। अंकशास्त्र में जन्म की तारीख से ऐसे लोगों की पहचान की जा सकती है। माना जाता है कि जन्म तारीख से निकलने वाला मूलांक व्यक्ति की मेहनत, सोच और सफलता के तरीके के बारे में कई संकेत देता है। इन मूलांकों में ही 4 और 8 नंबर आते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्‍हें जीवन में सफलता आसानी से नहीं मिलती है। इन्‍हें लगातार मेहनत और धैर्य के बाद मुकाम हासिल होता है। चलिए इनके बारे में विस्‍तार से जानें।

8, 17 और 26 तारीख को जन्मे लोग जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 माना जाता है। अंकशास्त्र में इस अंक का संबंध शनि ग्रह से बताया जाता है। शनि को मेहनत, अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्म का ग्रह माना जाता है।

मूलांक 8 वाले लोगों को जीवन में कई बार अपनी सफलता के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। इनके सामने शुरुआती दौर में जिम्मेदारियां और चुनौतियां बहुत ज्‍यादा होती हैं। इन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है।

मूलांक 8 वाले लोगों के बारे में अंकशास्त्र में कहा गया है इन्हें सफलता जल्दी मिलने के बजाय धीरे-धीरे मिलती है। शुरुआत में किए गए प्रयासों का परिणाम उम्मीद के अनुसार न मिलने पर भी इन्हें मेहनत जारी रखनी पड़ती है। हालांकि, जब इन्हें सफलता मिलती है तो उसे मजबूत और स्थायी माना जाता है। यही कारण है कि इस मूलांक को मेहनत और धैर्य से जोड़कर देखा जाता है।

4, 13, 22 और 31 तारीख का मूलांक 4 किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 4 माना जाता है। मूलांक 4 का संबंध राहु से होता है। मूलांक 4 वाले लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनके जीवन में काम या करियर से जुड़े लक्ष्य हासिल करने के दौरान बार-बार रुकावटें आ सकती हैं। कई बार इन्हें अपनी योजना में बदलाव करना पड़ता है या एक ही लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई बार प्रयास करने होते हैं।