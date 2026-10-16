कोई जताता है प्यार, तो कोई निभाता है जिम्मेदारी, मूलांक के हिसाब से समझें पार्टनर की Love Language

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में मूलांक 1 से 9 का अधिक महत्व है। व्यक्ति के मूलांक की मदद से उसकी लव लाइफ के बारे में पता लगाया जा सकता है। अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, मूलांक 1 से लेकर 9 तक हर अंक का एक अलग स्वामी ग्रह होता है।

ये ग्रह हर मूलांक के रिश्तों और लव लाइफ अपना प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति की मूलांक से इस बात की जानकारी प्राप्त की जाती है कि आपका पार्टनर प्यार कैसे जताता है? इस बात को जानकर आपका रिश्ता और भी अधिक मजबूत होगा। आइए एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार जानते हैं कि मूलांक 1 से 9 तक के लोगों की लव लैंग्वेज असल में क्या होती है और वे अपना प्यार किस तरीके से जताते हैं।

एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार हर मूलांक के लोगों का अपने प्रियजनों के प्रति प्यार जताने और स्नेह व्यक्त करने का तरीका अलग हो सकता है। आइए जानते हैं कि कौन-सा मूलांक किस प्रकार अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है।