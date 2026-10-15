खत्म होने वाला है अक्टूबर! नए बिजनेस और बड़े निवेश के लिए हाथ से न जाने दें ये 4 'गोल्डन तारीखें'

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर आधा निकल चुका है और यह पूरा महीना अंक ज्योतिष के हिसाब से बहुत शुभ है क्योंकि इसमें अंक 1 की ऊर्जा समाहित है। इसका मतलब यह है कि यह साल 2026 जिसका एकल अंक 1 है और दसवां महीना यानी 10 में भी अंक 1 की ऊर्जा है।

अंकज्योतिष की मानें तो 1 अंक सूर्य से संचालित होता है इसी वजह से इस पूरे महीने में सूर्य की ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इस दौरान कुछ ऐसी तिथियां हैं जिनको सबसे ज्यादा शुभ माना जा रहा है। चूंकि अक्टूबर की शुरुआत में पितृ पक्ष भी था और इसका समापन 10 अक्टूबर से हुआ है।

ऐसे में कई लोग कुछ नए काम की शुरुआत नहीं कर पाए। अगर आप अक्टूबर के बचे हुए दिनों की कुछ शुभ तारीखों में कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे और कोई बड़ा निवेश करेंगे, तो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी भानुप्रिया मिश्रा से जानें उन शुभ तारीखों के बारे में।

15 से 30 अक्टूबर 2026 की सबसे शुभ तिथियां अगर आप किसी जगह निवेश करने जा रहे हैं या फिर करियर के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपको बचे हुए दिनों की शुभ तारीखों के बारे में जान लेना चाहिए-

पैसा और निवेश किसी भी बड़ी वित्तीय योजना, बजट और मनी मैनेजमेंट के लिए अक्टूबर की 17, 23 और 26 अक्टूबर की तारीखें सबसे शुभ हो सकती हैं। इस दौरान आप जिस डील में भी पैसे लगाएंगे उसमें आपको लाभ हो सकता है। आपको इन शुभ तारीखों में ही किसी बड़े पैसों का लेन-देन करना चाहिए।

करियर और व्यवसाय अगर आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अक्टूबर में कुछ तारीखें इसके लिए शुभ हैं। यदि आप 19 और 28 अक्टूबर को इनमें से कोई भी काम करेंगे तो आपके लिए सफलता के बहुत ज्यादा योग बनेंगे। आप अगर इस दौरान नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो इन तारीखों में किए गए प्रयास शुभ फल देंगे।