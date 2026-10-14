धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हम बचपन से अपने बड़े-बुजुर्गों से सुनते आए हैं 'तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा'। इसका अर्थ बहुत ही स्पष्ट है। कोई भी काम, चीज या अन्य कुछ भी तीन की संख्या में यदि होता है, तो वह बिगड़ ही जाता है। जैसे- घर से कभी भी तीन लोगों को साथ नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि तीन लोग एक साथ निकलते हैं, तो जो काम करने जा रहे हैं वह बिगड़ जाता है।

यह कहावत वर्षों से प्रचलित है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस कहावत के पीछे कोई ज्योतिषीय महत्‍व है या नहीं? जबकि न्‍यूमेरोलॉजी में अंक 3 को बेहद खास माना जाता है। इसका संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है, जो ज्ञान, बुद्धि, भाग्य और समृद्धि के कारक हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अंक 3 इतना शुभ है, तो फिर इसे काम बिगड़ने से क्यों जोड़ा जाता है? आइए जानते हैं।

इसके अलावा, धार्मिक ग्रंथों में त्रिगुण यानी सत्व, रजस और तमस का उल्लेख मिलता है। श्रीमद्भगवद्गीता के अध्याय 14 के श्लोक 5 में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये तीनों गुण प्रकृति और मनुष्य के स्वभाव को समझने का एक आधार माने जाते हैं। ऐसे में तीन अंक को पूरी तरह अशुभ माना जाए, ऐसा किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं मिलता है।