नया काम या जॉब बदलने की सोच रहे हैं? मूलांक के हिसाब से चुनें अपनी लकी तारीख

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। करियर में आगे बढ़ना हो या फिर किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत करना, हर कोई यही चाहता है कि, उसकी मेहनत रंग लाए। अक्सर हममें से अधिकतर लोग सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष में सही 'समय' और 'तारीख' का चुनाव करना बेहद जरूरी माना गया है।

अधिकतर किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले काफी हिचकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भले ही शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर नए काम को शुरू करते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष में भी सही तारीख और समय का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं नए काम को शुरू करने से पहले आप कैसे सही तारीख को चुन सकते हैं और आगे के सफर को आसान बना सकते हैं।

एस्ट्रोपत्री की अंक ज्योतिषी रजनी गुप्ता के अनुसार, जब भी कोई जातक अपनी नौकरी बदलने या नया व्यवसाय शुरू करने का विचार करता है, तो वह शुभ व अशुभ दिनों का विचार अवश्य करता है। कई बार हम कुंडली के माध्यम से मुहूर्त निकलवाते हैं, किंतु अंकशास्त्र की सहायता से भी सही और शुभ तारीख का चयन किया जा सकता है।