Numerology: शादी के बाद इस मूलांक के जीवन में आते हैं बड़े बदलाव, चमक उठती है किस्मत

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है। आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं जो शादी के बाद और भी भाग्यशाली हो जाते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति के मूलांक का असर उसकी पर्सनालिटी पर भी पड़ता है। व्यक्ति की जन्म की तारीख के अंकों को जोड़कर मूलांक का पता लगाया हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 15 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 6 होगा। क्योंकि 1 और 5 का जोड़ 6 होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस तारीख को जन्मे लोग आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 7 के जातकों की। अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 7, 16 या फिर 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 माना जाता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी केतु है। अंक ज्योतिष में माना गया है जिन लोगों का मूलांक 7 होता है वे किस्मत के धनी होते हैं। शादी के बाद इनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये जातक अपने पार्टनर के बहुत ही लॉयल होते हैं और उनकी हर संभव मदद करते हैं।

कैसा होता है स्वभाव केतु ग्रह के प्रभाव के कारण मूलांक 7 के जातक गहरे विचारक, दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये जातक अपनी स्वतंत्र सोच रखते हैं और दृढ़ निश्चय वाले होते हैं। अपन इसी खासियत के चलते यह जीवन में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। मूलांक 7 के जातक थोड़े अंतर्मुखी भी होते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा रहस्यमयी होता है और ये लोग जल्दी से अपनी कोई बात दूसरों को नहीं बताते।