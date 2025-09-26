Numerology: बहुत इमोशनल होते है इस मूलांक के लोग, दूसरों के दुख में हो जाते हैं दुखी
अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक से व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों और दोषों का पता लगाया जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही शांत भावुक होते हैं और दूसरों के दुख से प्रभावित हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष शास्त्र में हर मूलांक का संबंध एक खास ग्रह से माना जाता है, जिसका प्रभाव उस मूलांक के जातक पर भी किसी-न-किसी रूप में पड़ता है। व्यक्ति की जन्म की तारीख के अंकों को आपस में जोड़कर उसका मूलांक पता लगाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 14 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 1 + 4 = 5 होगा।
ये लोग होते हैं इमोशनल
आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 से संबंधित लोगों की। अंक ज्योतिष के अनुसार, जिसका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को होता है, उनका मूलांक 2 होता है। इस मूलांक का संबंध चंद्रमा से माना गया है। चंद्रमा से संबंधित होने के कारण इस मूलांक के लोग काफी भावुक होते हैं और बात-बात पर इमोशनल हो जाते हैं।
कैसा होता है स्वभाव
मूलांक 2 के लोग काफी शांत स्वभाव के होते हैं। साथ ही इमोशनल होने के कारण ये लोग दूसरों के दुख-दर्द से जल्दी प्रभावित होते हैं और खुद भी दुखी हो जाते हैं। इस लोगों में रचनात्मकता कूट-कूट कर भरी होती है। मूलांक 2 के लोगों में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी पाई जाती है। साथ ही ये लोग कभी-कभी बहुत ज्यादा सोचते लगते हैं, जिस कारण बिना वजह ही उदास हो जाते हैं।
ये जातक भी होते हैं भावुक
मूलांक 6 के लोग भी काफी इमोशनल माने जाते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 6 माना जाता है। इस मूलांक को शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इस मूलांक के लोग अपने रिश्ते को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं और हर मुसीबत में अपनों का साथ देते हैं। इसके साथ ही यह लोग दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और मिलनसार स्वभाव के होते हैं, जिस कारण इनके जल्दी दोस्त बन जाते हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
