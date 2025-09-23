Numerology: प्यार के मामले में लकी साबित होते हैं ये मूलांक, पार्टनर की हर जरूरत का रखते हैं ख्याल

अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि किसी व्यक्ति के मूलांक से आप उसकी पर्सनालिटी के बारे में कई बातों का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही यह भी माना गया है कि मूलांक की मदद से आप व्यक्ति के गुण और दोषों का भी पता लगा सकते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वह कौन-सा मूलांक है जो प्यार के मामले में लकी साबित होते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर मूलांक का संबंध एक विशेष ग्रह से माना गया है, जिसका प्रभाव उस मूलांक के जातक पर भी पड़ता है। आप व्यक्ति की जन्म की तारीख के अंकों को आपस में जोड़कर उसका मूलांक पता लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 12 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 3 होगा। क्योंकि 1 और 2 का जोड़ 3 होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बनते हैं परफेक्ट पार्टनर आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 के जातकों की। अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 4 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह राहु होता है। अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इस मूलांक के लोग बहुत मेहनती, साहसी और वफादार होते हैं। साथ ही अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि ये लोग एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनते हैं।

पार्टनर से करते हैं बहुत प्यार यदि विवाह या प्रेम संबंधों की बात की जाए, तो यह जातक अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उनकी हर छोड़ी-बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। साथ ही यह अपने पार्टनर को उनके करियर में भी पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहीं इनके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलता है।