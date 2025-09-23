विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Numerology: प्यार के मामले में लकी साबित होते हैं ये मूलांक, पार्टनर की हर जरूरत का रखते हैं ख्याल

By Suman Saini Edited By: Suman Saini
Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:51 PM (IST)

अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि किसी व्यक्ति के मूलांक से आप उसकी पर्सनालिटी के बारे में कई बातों का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही यह भी माना गया है कि मूलांक की मदद से आप व्यक्ति के गुण और दोषों का भी पता लगा सकते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि वह कौन-सा मूलांक है जो प्यार के मामले में लकी साबित होते हैं।

prefferd source google
Hero Image
Numerology prediction in hindi (Picture Credit: Freepik)

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर मूलांक का संबंध एक विशेष ग्रह से माना गया है, जिसका प्रभाव उस मूलांक के जातक पर भी पड़ता है। आप व्यक्ति की जन्म की तारीख के अंकों को आपस में जोड़कर उसका मूलांक पता लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 12 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 3 होगा। क्योंकि 1 और 2 का जोड़ 3 होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बनते हैं परफेक्ट पार्टनर

आज हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 के जातकों की। अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 4 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह राहु होता है। अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इस मूलांक के लोग बहुत मेहनती, साहसी और वफादार होते हैं। साथ ही अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि ये लोग एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनते हैं।

पार्टनर से करते हैं बहुत प्यार

यदि विवाह या प्रेम संबंधों की बात की जाए, तो यह जातक अपने पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं और उनकी हर छोड़ी-बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। साथ ही यह अपने पार्टनर को उनके करियर में भी पूरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहीं इनके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव भी देखने को मिलता है।

(Picture Credit: Freepik)

खासियत और कमियां

मूलांक 4 के जातक बहुत ही मेहनती होते हैं। अगर एक बार यह किसी काम में लग जाते हैं, तो उसमें सफलता हासिल करके ही रहते हैं। वहीं अगर कमियों की बात की जाए, तो मूलांक 4 के जातक थोड़े जिद्दी भी होते हैं और अपने आगे किसी की नहीं सुनते। कभी-कभी ये अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। कभी-कभी ये लोग बहुत शंकालु भी हो जाते हैं। इनके इस स्वभाव की वजह से इन्हें कई बार रिश्तों में परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है।

यह भी पढ़ें - Numerology: कैसा होता है मूलांक 2 के जातकों का स्वभाव, जानिए इनसे जुड़ी खास बातें

यह भी पढ़ें - Numerology: पढ़-लिखकर बड़े अफसर बनते हैं इस मूलांक के जातक, डटकर करते हैं हर मुश्किल का सामना

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।