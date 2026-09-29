Numerology: इन 4 तारीखों को जन्मी लड़कियां पिता और पति के लिए मानी जाती हैं भाग्यशाली

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख का विशेष महत्व माना जाता है। इसी आधार पर कुछ मूलांकों को परिवार के लिए शुभ माना जाता है। खासतौर पर कुछ ऐसी जन्‍मतिथियां होती हैं, जिनमें जन्‍मी लड़कियां अपने पिता और जीवनसाथी दोनों के लिए बहुत ही भाग्‍यशाली होती हैं। इनके होने मात्र से जीवन में सकारात्‍मकता भरी रहती है। ऐस महिलाएं जब तक पिता के घर रहती हैं अन्‍न-धन की कमी नहीं होती हैं और जब यह पति के घर कदम रखती हैं, तो उनका घर भी खुशियों से भर देती हैं। चलिए हम आपको इन मूलांकों के बारे में विस्‍तार से बताते हैं।

मूलांक 1 वाली लड़कियां अगर किसी लड़की का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 1 माना जाता है। अंक ज्योतिष में मूलांक 1 का संबंध सूर्य से होता है। ऐसी लड़कियों को आत्मविश्वासी, स्वतंत्र विचारों वाली और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाली माना जाता है। माना जाता है कि शादी के बाद ये अपने पति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। इनके आत्मविश्वास और मेहनत का सकारात्मक असर परिवार पर भी पड़ सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इनके जीवन में आने से पिता या पति को नए अवसर मिलने और आर्थिक स्थिति बेहतर होने के योग माने जाते हैं।

मूलांक 3 वाली लड़कियां 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लेने वाली लड़कियों का मूलांक 3 माना जाता है। इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। मूलांक 3 वाली लड़कियों को समझदार, सकारात्मक और सीखने की इच्छा रखने वाली माना जाता है। कहा जाता है कि ये किसी भी परिस्थिति में सोच-समझकर निर्णय लेने में परिवार की मदद करती हैं। इनकी सकारात्मक सोच और समझदारी के कारण घर में अच्छा वातावरण बना रहता है। अंक ज्योतिष की माने तो इनके कारण पिता और पति के करियर में प्रगति तथा धन से जुड़े नए अवसर मिलते हैं।

12 तारीख को जन्म लेने वाली लड़कियां क्यों मानी जाती हैं खास ? 12 तारीख को जन्म लेने वाली लड़की का मूलांक 3 होता है, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ने पर 3 प्राप्त होता है। अंक ज्योतिष में इस तारीख को विशेष महत्व दिया जाता है।