पेरेंट्स जरूर पढ़ें! इन 2 मूलांक वाले बच्चे होते हैं जन्मजात बॉस, नहीं सहते किसी की तानाशाही

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों की परवरिश को लेकर पेरेंट्स के मन में कई सवाल आते हैं। कई बार देखा जाता है कि बच्चा आस-पास के लोगों की बातें सुनता तो है, लेकिन वो हर काम अपने मन से ही करता है।

कई बच्चे किसी की बातें सुनना तक नहीं पसंद करते हैं और बचपन से ही अपने फैसले खुद लेते हैं। यही नहीं उनके गुणों को देखकर दूसरे बच्चे भी उन्हें फॉलो करने लगते हैं। जी हां, बच्चे के स्वभाव में दिखने वाले किसी भी बदलाव का कारण उनका मूलांक होता है। मूलांक वह नंबर होता है जो किसी व्यक्ति की जन्म तिथि से प्राप्त एकल अंक होता है।

बच्चे के जन्म से ही उसमें कुछ ऐसे गुण मौजूद होते हैं, जो उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। अगर आपके बच्चे में भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जैसे वो बचपन से ही बॉसी है और घर ही नहीं स्कूल में भी लीडर की तरह रहता है, तो यह उसके मूलांक के कारण हो सकता हो सकता है। आइए आपको बताए हैं ऐसे मूलांकों के रहस्य के बारे में।

मूलांक 1 अगर किसी बच्चे में ये आदत शुरू से दिखाई दे रही है कि वो पेरेंट्स के आगे भी कई बार एक बॉस जैसा व्यवहार करता है। बच्चा कभी किसी के सामने झुकता नहीं है और न ही किसी की बातों को बर्दाश्त करता है, तो ऐसा बच्चा जन्मजात लीडर होता है। इसके लिए बच्चे का मूलांक 1 जिम्मेदार हो सकता है।

इस मूलांक के बच्चे पैदाइशी नेता होते हैं। जिन बच्चों का जन्म किसी महीने की 01, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 1 होता है और ये जन्म से ही अच्छे लीडर होते हैं। इनके ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है क्योंकि मूलांक 1 सूर्य का अंक होता है। अगर आपके बच्चे का मूलांक भी यही है और वो आपके सामने भी एक लीडर की तरह व्यवहार करता है, तो घबराएं नहीं। ये बच्चे की खूबी है और इसकी वजह से आगे चलकर भी भी किसी भी जगह पर सबसे आगे ही रहेगा।

मूलांक 9 यह एक ऐसा मूलांक है जिसमें मंगल की ऊर्जा होती है, क्योंकि मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है। जिन बच्चों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 9 माना जाता है। ये वो बच्चे हैं जो हमेशा ऊर्जा से भरपूर होते हैं। सुनते सबकी हैं, लेकिन करते हैं अपने मन की।