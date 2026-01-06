Numerology: इन लोगों का साथ नहीं छोड़ती किस्मत, क्या आपका मूलांक भी हैं इनमें शामिल?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। व्यक्ति की जन्म तिथि से उसका मूलांक पता किया जाता है। अंक ज्योतिष शास्त्र में यह माना गया है कि मूलांक मूलांक (numerology prediction) का संबंध किसी-न-किसी ग्रह से होता है, जिसका प्रभाव उस मूलांक के जातक पर भी पड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें किस्मत का धनी माना जाता है।

दूसरों पर निर्भर रहना नहीं होता पसंद मूलांक 2 उन लोगों का होता है, जिसका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या फिर 29 तारीख को हुआ है। इस मूलांक के ग्रह स्वामी चंद्रदेव हैं। ये लोग अच्छे किस्मत के धनी होते हैं। इस मूलांक के जातक शांत, धैर्यवान व विचारशील होते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर बहुत नाम कमाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि मूलांक 2 के व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति, और समृद्धि मिलती है। आत्मविश्वास की बात की जाए, तो वह इनमें कूट-कूटकर भरा होता है। यह लोग दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते।

(Picture Credit: Freepik) जीते हैं ऐशो-आराम की जिंदगी जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 (Mulank 6 Personality) माना जाता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह शुक्र देव हैं। शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण इस मूलांक के लोगों को लग्जरी चीजें अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करती हैं। इन जातकों का भी किस्मत पूरा साथ देती है। इस मूलांक के जातक आकर्षक होने के साथ-साथ खुशमिजाज और वफादार भी होते हैं। इस लोगों को जीवन में दौलत और शोहरत मिलती है।