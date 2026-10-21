धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर रिश्ते में प्यार, भरोसे और एक-दूसरे को समझने के साथ-साथ व्यक्तिगत आजादी भी जरूरी होती है। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो रिश्ते में रहने के बावजूद पार्टनर को समय नहीं देते बल्कि उन्हें खुद के लिए रिश्‍ते में एक स्‍पेस चाहिए होती है। अंक ज्योतिष के अनुसार, कुछ मूलांक वाले लोग अपनी स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व देते हैं। इन्हें प्यार तो चाहिए, लेकिन रिश्ते में बार-बार रोक-टोक और हर बात का जवाब देना पसंद नहीं होता।

आइए जानते हैं कि किन मूलांक वाले लोगों को रिश्तों में ज्यादा स्पेस की जरूरत होती है और इसके पीछे क्या मान्यता है। मूलांक 5 अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 वाले लोगों को आजादी पसंद होती है। ये अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहते हैं। इन्हें नई जगहों पर घूमना, नए लोगों से मिलना और नई चीजें सीखना अच्छा लगता है।

पार्टनर होने बावजूद इन्‍हें अपनी एक स्‍पेस चाहिए होती है और ये लोग स्‍वतंत्रता बनाकर रखना चाहते हैं। अगर पार्टनर हर समय उनके साथ रहना चाहे या छोटी-छोटी बातों पर रोक-टोक करे, तो इन्हें परेशानी महसूस हो सकती है। ये अपने पार्टनर से बहुत प्‍यार करते हैं, मगर दोस्‍तों संग समय बिताना और अपनी पसंद का काम करना बहुत ज्‍यादा पसंद होता है।

मूलांक 1 मूलांक 1 वाले लोगों को आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व करने वाला माना जाता है। मूलांक 1 वाले लोग अपने लक्ष्य और सपनों को लेकर गंभीर होते हैं। इन्‍हें अपने करियर से बहुत प्‍यार होता है। साथ ही, ये लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी नजरअंदाज नहीं करते हैं। अपने काम और लक्ष्‍यों को पूरा करने के लिए इन लोगों को पर्याप्त समय और स्वतंत्रता चाहिए होती है। रिश्ते में ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर उन पर भरोसा करे और उनके फैसलों का सम्मान करे। बार-बार सवाल पूछना या हर काम में दखल देना इन्हें पसंद नहीं आ सकता।