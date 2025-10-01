विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Numerology: दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं ये जातक, कर लेते हैं अपना ही नुकसान

By Suman Saini Edited By: Suman Saini
Updated: Wed, 01 Oct 2025 04:49 PM (IST)

अंक ज्योतिष में जन्म तिथि से मूलांक निकाला जाता है जिससे आप किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और जीवन में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगा सकते हैं आज हम आपको एक ऐसे मूलांक के बारे में बताने जा रहे हैं जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं जिस कारण यह अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस बारे में।

Mulank Personality ये मूलांक होते हैं कान के कच्चे।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर मूलांक का संबंध एक विशेष ग्रह से माना गया है, जिसका प्रभाव उस मूलांक के जातक पर भी पड़ता है। आप व्यक्ति की जन्म की तारीख के अंकों को आपस में जोड़कर उसका मूलांक पता लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 12 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक 3 होगा। क्योंकि 1 और 2 का जोड़ 3 होता है।

राहु का पड़ता है प्रभाव

आज हम आपको मूलांक 4 के जातकों के बारे में बताने जा रहे हैं। अंक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 को होता है उनका मूलांक 4 होता है। इन मूलांक के स्वामी ग्रह राहु हैं। अंक ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि ये जातक दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिस कारण कभी-कभी ये गलत फैसले भी ले लेते हैं।

कैसा होता है स्वभाव

राहु के प्रभाव से मूलांक 4 के जातक बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। इनके मन की बात को जानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लोग अंदर से जैसे होते हैं, दूसरों के सामने खुद को वैसे नहीं दिखाते। इसके साथ ही इस मूलांक के लोग बहुत मेहनती और क्रांतिकारी भी होते हैं। यह लोग साहसी और दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो हर काम को बहुत ही सोच-समझकर और योजना बनाकर करते हैं। आत्मविश्वास इन लोगों में कूट-कूट कर भरा होता है।

होते हैं बहुत ही जिद्दी

कभी-कभी इनका स्वभाव बहुत ही जिद्दी या अड़ियल होता है। वहीं यह लोग कान के कच्चे भी माने गए हैं। यानी दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, और अपनों से ही लड़ाई कर बैठते हैं। इनके इस स्वभाव के कारण कभी-कभी इसका खुद का ही नुकसान हो जाता है। ऐसे में बाद में इन्हें पछताना पड़ता है। कई बार ये गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, जिस कारण इनके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

