Aaj Ka Ank Jyotish 4 October 2025: किन्हें टीमवर्क से मिलेंगे अच्छे नतीजे, जानें मूलांक 7 से 9 का राशिफल

By Digital Desk Edited By: Suman Saini
Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:45 AM (IST)

संख्या 4 की स्थिर ऊर्जा और यूनिवर्सल डे संख्या 5 मिलकर काम रिश्तों और व्यक्तिगत विकास में अनुशासन फ्लेक्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल कदमों को बढ़ावा देती है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से पढ़ते हैं मूलांक 7 से लेकर 9 तक के जातकों का दैनिक अंक ज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आध्यात्मिक रूप में, ध्यान और सोच‑समझ कर कार्य करना आपको संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। आज का दिन आपको दिखाता है कि कैसे अनुशासन और फ्लेक्सिबिलिटी मिलकर आपको स्थिरता और नई संभावनाएं दे सकते हैं। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं आज का अंक ज्योतिष राशिफल और जानते हैं कि आपके मूलांक के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है।

अंक 7 वाले (7, 16, 25 जन्मदिन वाले)

संतुलन के साथ बारीकी से समझने की क्षमता

आपकी इन्टुशन आज प्रैक्टिकल कार्यों को दिशा देगी। काम में योजना और सोच से सफलता मिलेगी। रिश्तों में ईमानदारी और फ्लेक्सिबिलिटी संबंधों को मजबूत करेगा। संदेह से बचें, निर्णय में तर्क और इन्टुशन दोनों का उपयोग करें।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ समय: शाम
  • आर्थिक सुझाव: सोच‑समझ कर निवेश करें।
  • रिश्तों का सुझाव: स्पष्ट और धैर्यपूर्ण संवाद करें।
  • संकल्प: "मैं संतुलन, सोच और डिटेलिंग के साथ कार्य करता/करती हूं।"

अंक 8 वाले (8, 17, 26 जन्मदिन वाले)

संतुलित नेतृत्व

आज आपका नेतृत्व अनुशासन और फ्लेक्सिबिलिटी के संतुलन पर टिकेगा। योजना से किये गए कार्य और टीमवर्क से परिणाम मिलेंगे। रिश्तों में महत्वाकांक्षा में सहानुभूति जरूरी है। नियंत्रण की आदत से बचें।

  • शुभ रंग: गहरा नीला
  • शुभ समय: सुबह
  • आर्थिक सुझाव: लंबे समय के लक्ष्यों को प्राथमिकता दें।
  • रिश्तों का सुझाव: फेयरनेस और सपोर्ट के साथ नेतृत्व करें।
  • संकल्प: "मैं जिम्मेदारी, संतुलन और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।"

अंक 9 वाले (9, 18, 27 जन्मदिन वाले)

लक्ष्य और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना

आपकी मानवता‑प्रेरित सोच क्रिएटिव और प्रैक्टिकल कार्यों को दिशा देती है। काम में सेवा‑भावना और अनुशासन सफलता लाएंगे। रिश्तों में ईमानदारी और फ्लेक्सिबिलिटी संबंधों को मजबूत करेंगे। अधिक बोझ लेने से बचें।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ समय: दोपहर
  • आर्थिक सुझाव: संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करें।
  • रिश्तों का सुझाव: प्यार में संतुलन और सीमाएं बनाए रखें।
  • संकल्प: "मैं उद्देश्य, अनुशासन और लचीली बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करता/करती हूं।"

निष्कर्ष -

4 अक्टूबर 2025, 4/5 की ऊर्जा के साथ स्थिरता और फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है। यह दिन हमें मजबूत आधार बनाने और नए अनुभवों के लिए खुले रहने के महत्व की याद दिलाता है। पेशेवर रूप में अनुशासन और फ्लेक्सिबिलिटी सफलता की कुंजी है। रिश्तों में भरोसा और जिज्ञासा संबंधों को गहरा करती है। आध्यात्मिक रूप में ध्यान और सोच‑समझ कर कार्य करने से आप अपने लक्ष्य और उद्देश्य के साथ तालमेल बनाए रख सकते हैं। आज का संदेश है, अपने आधार को मजबूत करें, बदलाव के लिए खुले रहें और प्रैक्टिकल सोच से आगे बढ़ें।

लेखिका: विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा, Astropatri.com, फीडबैक के लिए लिखें: hello@astropatri.com