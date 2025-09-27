Weekly Numerology Horoscope 29 Sep to 5 Oct 2025: मूलांक 4 को मेहनत और डेडिकेशन का मिलेगा फल
साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल में माना जा रहा है कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का यह सप्ताह कुछ मूलांक के जातकों के लिए काफी अच्छा रह सकता है। वहीं कुछ जातक कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 4 से लेकर 6 तक का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। यह हफ्ता मजबूत नींव रखने का है। जो प्रोजेक्ट लगातार मेहनत, आर्गेनाइजेशन या लॉन्ग प्लानिंग मांगते हैं, वे इस समय को सपोर्ट करेंगे। आध्यात्मिक स्तर पर नंबर 4 याद दिलाता है कि असली तरक्की धैर्य और निरंतरता से ही आती है।
इस हफ्ते की कुंजी है, अनुशासन को अपनाना, पर रचनात्मकता को दबाए बिना। इस अंक ज्योतिष भविष्यवाणी के अनुसार, आइडियाज को प्रैक्टिकल एक्सेक्यूशन से जोड़ना ही आपको स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा।
साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल – जन्मांक 4 (जन्म तिथि 4, 13, 22, 31)
नंबर 4 की वाइब्रेशन आपका नेचुरल रिदम है और इस हफ्ते ब्रह्मांड आपसे आपकी ही भाषा में बात कर रहा है।
- करियर: मेहनत और डेडिकेशन का फल मिलेगा। जिम्मेदारियां कभी-कभी भारी लग सकती हैं, लेकिन यही भविष्य को मजबूत बना रही हैं। आपके अनुशासित रवैये को लोग नोटिस और सम्मान देंगे।
- स्वास्थ्य: जोड़ों में जकड़न या पीठ दर्द परेशान कर सकता है। स्ट्रेचिंग और सही पॉश्चर का ध्यान रखें। काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहें ताकि थकान कम हो।
- रिश्ते: वफ़ादारी आपकी ताक़त है। कपल्स साझा जिम्मेदारी से रिश्ते को और स्थिर करेंगे। सिंगल्स किसी भरोसेमंद और स्थिर व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।
- संदेश: आपका अनुशासन एक तोहफा है, जब इसमें गर्मजोशी जुड़ती है तो यह अटूट विश्वास बनाता है।
- शुभ रंग: सफ़ेद, हल्का हरा
- शुभ अंक: 4, 13, 22, 31
- शुभ दिन: शनिवार
- साप्ताहिक संकल्प: “मैं अनुशासन को स्थायी सफलता की नींव मानकर अपनाता हूं।”
- साप्ताहिक सीख: धैर्य और निरंतरता ही टिकाऊ सफलता की चाबी हैं।
साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल – जन्मांक 5 (जन्मतिथि 5, 14, 23)
आपका मुक्त स्वभाव इस हफ़्ते अनुशासन से टकरा सकता है, लेकिन असली विकास यहीं है।
- करियर: व्यवस्थित संवाद से बड़े अवसर मिलेंगे। नेटवर्किंग काम आएगी लेकिन कमिटमेंट निभाना जरूरी रहेगा।
- स्वास्थ्य: नर्वस टेंशन या स्किन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। पानी ज़्यादा पिएँ, ओवरइंडल्जेंस से बचें और मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करें।
- रिश्ते: रोमांच और स्थिरता का सुंदर मेल रहेगा। कपल्स लंबी अवधि की योजनाओं से लाभ पाएँगे। सिंगल्स किसी ग्राउंडेड साथी से मिल सकते हैं जो आपके एडवेंचरस स्वभाव को बैलेंस करे।
- संदेश: आज़ादी सबसे मीठी तब लगती है जब वह ज़िम्मेदारी से जुड़ी हो।
- शुभ रंग: हरा, नीला
- शुभ अंक: 5, 14, 23
- शुभ दिन: बुधवार
- साप्ताहिक संकल्प: “मैं स्वतंत्रता और जिम्मेदारी को संतुलन के साथ अपनाता हूं।”
- साप्ताहिक सीख: अनुशासन आपको सीमित नहीं करता, बल्कि आपकी स्वतंत्रता को और मजबूत बनाता है।
साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल – जन्मांक 6 (जन्म तिथि 6, 15, 24)
यह हफ्ता आपके नर्चर और हीलर रूप को निरंतरता के साथ सामने ला रहा है।
- करियर: आपकी सहायक प्रवृत्ति टीमवर्क में मजबूती लाएगी। लोग आपकी स्थिर उपस्थिति को सराहेंगे। यही भरोसा आपको नई ज़िम्मेदारियां और लीडरशिप रोल दे सकता है।
- स्वास्थ्य: हार्मोनल असंतुलन या थकान हो सकती है। आत्म-देखभाल को प्राथमिकता दें। हल्का व्यायाम और पूरी नींद से ऊर्जा वापस आएगी।
- रिश्ते: कपल्स प्यार और परवाह को सिर्फ़ शब्दों से नहीं बल्कि रोज़ाना की छोटी-छोटी एक्शन्स से मजबूत करेंगे। सिंगल्स किसी सोलफ़ुल और भरोसेमंद व्यक्ति से मिल सकते हैं।
- संदेश: प्यार और देखभाल जब रोजमर्रा के कर्मों में झलके, तो वादों से कहीं गहरी असर करती है।
- शुभ रंग: गुलाबी, सफेद
- शुभ अंक: 6, 15, 24
- शुभ दिन: शुक्रवार
- साप्ताहिक संकल्प: “मैं निरंतर प्यार और दयालुता से दूसरों को पोषित करता हूं।”
- साप्ताहिक सीख: भरोसेमंदी ही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है।
निष्कर्ष -
इस हफ्ते का अंक ज्योतिष संदेश साफ है, हर नंबर को अनुशासन, निरंतरता और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। चाहे आप नंबर 1 की तरह लीडर हों या नंबर 5 की तरह स्वतंत्रता प्रेमी, नंबर 6 की तरह nurturer (पालन-पोषण करने वाला) हों या नंबर 9 की तरह करुणामयी, इस हफ़्ते आपके लिए सफलता और संतुलन का राज़ यही है कि आप अपनी नैसर्गिक ऊर्जा को संरचना और स्थिरता के साथ मिलाएं। हर रिश्ते, करियर और स्वास्थ्य की स्थिति में यह समय आपको याद दिला रहा है कि सच्ची प्रगति तभी होती है जब सपनों के साथ अनुशासन और कर्म भी जुड़े हों।
यह साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com, की विशेषज्ञ अंक ज्योतिष भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया देने के लिए कृपया लिखें: hello@astropatri.com
