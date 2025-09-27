Weekly Numerology Horoscope 29 Sep to 5 Oct 2025: इस हफ्ते किस मूलांक को मिलेंगे अच्छे नतीजे

पार्टनरशिप और टीमवर्क अब भी अहम रहेंगे लेकिन यह हफ्ता आपको अपने रिश्तों में स्थिरता और भरोसेमंद रवैया जोड़ने की सलाह देता है। भरोसा लगातार और विश्वसनीयता से ही बनता है। आध्यात्मिक रूप से नंबर 4 कहता है कि मेहनत और समर्पण भी एक प्रकार की साधना है। ऐसे में चलिए ऐस्ट्रॉलजर भानुप्रिया मिश्रा जी (astropatri.com) से जानते हैं मूलांक 7 से 9 का साप्ताहिक अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल (29 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025): इस हफ्ते का नंबर 4 ऊर्जा को जमीन से जोड़ने वाला और व्यावहारिक है। यह हमें पिछले हफ़्ते की अभिव्यक्ति से निकालकर एक अधिक फोकस्ड और अनुशासित स्पेस में ले जाता है। आपको महसूस होगा कि आप अपने आस-पास को व्यवस्थित करना चाहते हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, या ऐसे काम पूरे करना चाहते हैं जिन्हें लगातार कोशिश चाहिए।

साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल – जन्मांक 7 (जन्म तिथि 7, 16, 25) नंबर 4 की ऊर्जा इस हफ्ते आपके आध्यात्मिक विचारों को प्रैक्टिकल धरातल पर उतार रही है। करियर: आपकी समझदारी ठोस स्ट्रैटेजी में बदली जा सकती है। लोग आपके थॉटफुल सॉलूशन्स की कद्र करेंगे।

स्वास्थ्य: थकान या हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। हरी सब्ज़ियां और हाइड्रेशन पर ध्यान दें।

रिश्ते: अपने इनर वर्ल्ड को धीरे से साझा करें। कपल्स सोलफ़ुल संवाद से नज़दीकियां बढ़ाएंगे। सिंगल्स ऐसे साथी की ओर आकर्षित होंगे जो गहराई और प्रामाणिकता को महत्व देता हो।

संदेश: आध्यात्मिक ज्ञान तब सबसे उज्ज्वल होता है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए।

शुभ रंग: इंडिगो, मोती सफ़ेद

शुभ अंक: 7, 16, 25

शुभ दिन: सोमवार

साप्ताहिक संकल्प: “मैं अपने ज्ञान को संतुलन और स्थिरता के साथ व्यक्त करता हूं।”

साप्ताहिक सीख: सच्ची बुद्धिमानी विचारों में नहीं, बल्कि कर्मों में साबित होती है। साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल – जन्मांक 8 (जन्म तिथि 8, 17, 26)

यह हफ्ता आपकी एम्बिशन को संतुलन और विनम्रता के साथ निखार रहा है। करियर: फाइनेंशियल डिस्कशन और लॉन्ग-टर्म प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। नेगोशिएशन में धैर्य रखें। मेहनत से पहचान मिलेगी और स्ट्रैटेजी मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: तनाव से जुड़ी समस्याएं जैसे हाई बीपी या एसिडिटी हो सकती हैं। काम और आराम में संतुलन बनाएं। नियमित व्यायाम और माइंडफुल ब्रीदिंग लाभकारी रहेंगे।

रिश्ते: अहंकार को किनारे रखें। प्यार ईमानदारी और नर्मी से ही गहराता है। सिंगल्स किसी अम्बिशयस लेकिन भावनात्मक रूप से सप्पोर्टिव साथी से मिल सकते हैं।

संदेश: महत्वाकांक्षा जब धैर्य और विनम्रता से जुड़ती है, तभी सफलता गहरी और टिकाऊ होती है।

शुभ रंग: काला, ग्रे, पीला

शुभ अंक: 8, 17, 26

शुभ दिन: मंगलवार

साप्ताहिक संकल्प: “मैं महत्वाकांक्षा को धैर्य और देखभाल के साथ संतुलित करता हूं।”

साप्ताहिक सीख: अनुशासन ही विज़न और उपलब्धि के बीच की सेतु है। साप्ताहिक अंक ज्योतिष राशिफल – जन्मांक 9 (जन्म तिथि 9, 18, 27)

इस हफ्ते आपकी करुणा स्थिर होकर बुद्धिमानी से सेवा करने में मदद करेगी। करियर: आपका विजन और जिम्मेदारी की भावना दूसरों को प्रेरित करेगी, ख़ासकर ग्रुप या मानवता से जुड़े प्रोजेक्ट्स में।

स्वास्थ्य: इंफ्लेमेशन, बुखार या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। मसालेदार भोजन कम करें और शांत रहें। हल्का व्यायाम और रिलैक्सिंग रूटीन सहायक रहेगा।

रिश्ते: कोमल और निरंतर देखभाल, प्यार को फिर से मज़बूत करेगी। कपल्स क्षमा और साझा मूल्यों से नज़दीकियाँ बढ़ाएँगे। सिंगल्स किसी सोलफुल साथी से मिल सकते हैं जो आपकी सहानुभूति की कद्र करता हो।

संदेश: करुणा तभी प्रभावी होती है जब उसे स्थिर कर्मों से जताया जाए।

शुभ रंग: बरगंडी, क्रीम

शुभ अंक: 9, 18, 27

शुभ दिन: गुरुवार

साप्ताहिक संकल्प: “मैं बुद्धिमानी और निरंतरता के साथ प्रेम व्यक्त करता हूं।”

साप्ताहिक सीख: जब करुणा अनुशासन से मिलती है, तो जीवन बदलने की ताकत बनती है। निष्कर्ष -

इस हफ्ते का अंक ज्योतिष संदेश साफ है, हर नंबर को अनुशासन, निरंतरता और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। चाहे आप नंबर 1 की तरह लीडर हों या नंबर 5 की तरह स्वतंत्रता प्रेमी, नंबर 6 की तरह nurturer (पालन-पोषण करने वाला) हों या नंबर 9 की तरह करुणामयी, इस हफ़्ते आपके लिए सफलता और संतुलन का राज़ यही है कि आप अपनी नैसर्गिक ऊर्जा को संरचना और स्थिरता के साथ मिलाएं। हर रिश्ते, करियर और स्वास्थ्य की स्थिति में यह समय आपको याद दिला रहा है कि सच्ची प्रगति तभी होती है जब सपनों के साथ अनुशासन और कर्म भी जुड़े हों।