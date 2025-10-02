Aaj Ka Ank Jyotish 02 October 2025: इस मूलांक को सही सोच से मिलेगा मार्गदर्शन, पढ़ें आज की सलाह

Aaj Ka Ank Rashifal 02 अक्टूबर 2025 के अनुसार आज की तारीख संख्या 2 और यूनिवर्सल डे संख्या 3 है। आज की ऊर्जा व्यक्तिगत जीवन में सहानुभूति और खुशी से रिश्ते खिलते हैं। आध्यात्मिक रूप से आभार और आत्म-निरीक्षण आंतरिक शांति और संतुलन लाते हैं। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आध्यात्मिक दृष्टि से, आभार और आत्म-निरीक्षण आपको स्थिर और प्रेरित रखता है। सहयोग और रचनात्मकता को जोड़कर आप साधारण पलों को अर्थपूर्ण प्रगति में बदल सकते हैं। आज आपके शब्द दूसरों को हिलाने और प्रेरित करने का अवसर हैं। छोटे, विचारशील कार्य स्थायी सामंजस्य पैदा करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक 7 (जन्म: 7, 16, 25) आज आपकी बुद्धि और सोच आपको मार्गदर्शन देंगी। कार्य में विचारशीलता और स्पष्टता समर्थन दिलाते हैं। रिश्तों में गहन बातचीत लाभ देती है। अलग होने से बचें। अपने विचार स्पष्ट और कोमल तरीके से समझाएं। शुभ रंग: वायलेट

शुभ समय: शाम

वित्तीय सुझाव: निवेश से पहले अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करें।

रिश्तों का सुझाव: धैर्य और कोमलता से विचार व्यक्त करें।

संकल्प: “मैं अपनी आंतरिक बुद्धि को स्पष्टता और दया के साथ साझा करता/करती हूं।” अंक 8 (जन्म: 8, 17, 26)

आज आपकी ताकत धैर्य के साथ जुड़ती है। काम में अनुशासित नेतृत्व और टीम वर्क प्रगति लाते हैं। रिश्ते तब फलते हैं जब महत्वाकांक्षा में सहानुभूति हो। निंदापूर्ण बातों से दूर रहें। दूसरों को प्रोत्साहित करें। शुभ रंग: गहरा नीला

शुभ समय: सुबह

वित्तीय सुझाव: स्थिर और सहयोगात्मक वित्त योजना पर ध्यान दें।

रिश्तों का सुझाव: नेतृत्व में समझ और कोमलता बनाए रखें।

संकल्प: “मैं धैर्य, न्याय और गरिमा के साथ नेतृत्व करता/करती हूं।” अंक 9 (जन्म: 9, 18, 27)