शॉपिंग, ट्रैवलिंग और खाने-पीने के शौकीन होते हैं इन दो मूलांक के लोग, इसलिए जल्दी बिगड़ जाता है इनका बजट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंकज्योतिष की दुनिया में हर मूलांक का अपना अलग स्वभाव है। इसी में दो ऐसे मूलांक हैं जो जिंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखते हैं। शॉपिंग, घूमना-फिरना और नया-नया खाना चखना इनकी सबसे बड़ा शौक है। इन्हें एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। हम बात कर रहे हैं मूलांक 3 और मूलांक 5 वाले जातकों की। आइए जानते हैं कि इन दोनों मूलांकों के खर्च करने का तरीका क्या है और इनका बजट क्यों डगमगा जाता है।

1. मूलांक 5 किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इस मूलांक का स्वामी बुध ग्रह होता है। बुध के प्रभाव की वजह से ही ये लोग काफी ऊर्जावान, जिज्ञासु और बदलाव पसंद करने वाले होते हैं। इन्हें एक ही ढर्रे पर चलना या फिर जीवन जीता नहीं पसंद नहीं होता है।

इन्हें नई-नई जगहों पर घूमने, एडवेंचर करने और अलग-अलग तरह के खाने का स्वाद लेने का जबरदस्त जुनून होता है। इनका स्वभाव थोड़ा मूडी होता है और ये 'आज में जीने' वाले लोग होते हैं। अगर इनका मन किसी ट्रिप का या कोई चीज खरीदने का कर गया, तो ये बिना आगे-पीछे का सोचे तुरंत पैसे निकाल देते हैं। इसी लापरवाही के कारण महीने के अंत में इन्हें पैसों की तंगी झेलनी पड़ती है।

2. मूलांक 3 वहीं, बात करें मूलांक 3 वालों की तो इस लिस्ट में इनका नाम भी दर्ज है। किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 3 है। मूलांक 3 के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु के प्रभाव से इनके विचार बड़े होते हैं और ये जिंदगी को हमेशा 'लार्जर दैन लाइफ' अंदाज में जीना पसंद करते हैं।