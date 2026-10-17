सरकारी नौकरी पाने में सबसे आगे माने जाते हैं ये 3 मूलांक, सूर्य-गुरु-राहु से है खास कनेक्शन

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में सरकारी नौकरी पाना युवाओं का सपना होता है। इसके लिए लोग जीवन में अधिक मेहनत करते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं। अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से निकलने वाले मूलांक को उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और कार्यक्षमता से जोड़कर देखा जाता है। मूलांक की मदद से व्यक्ति के करियर के बारे में पता लगाया जा सकता है।

ऐसा माना जाता है कि ग्रहों के प्रभाव के कारण कुछ मूलांक वाले लोगों में नेतृत्व करने, अनुशासन बनाए रखने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने जैसे गुण देखने को मिलते हैं। इन मूलांक वालों को जीवन में अधिक मेहनत की वजह से ही सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। इस बात को जानकर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि किन मूलांक वालों का सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा होता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको विस्तार से इन मूलांक वालों के बारे में बताते हैं

मूलांक 1, 3 और 4 अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 1, 3 और 4 वाले युवाओं को महत्वाकांक्षी, मेहनती और लक्ष्य के प्रति समर्पित माना जाता है। यही वजह है कि इन मूलांकों को सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के संदर्भ में बेहद खास माना जाता है।

मूलांक 1 जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है। इस मूलांक वालों पर सूर्य का प्रभाव होता है। सूर्य को मान-सम्मान, नेतृत्व और सरकारी क्षेत्र का कारक माना जाता है। इन लोगों में लीडर के गुण होते हैं। साथ ही ये लोग निडर, आत्मविश्वासी होते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों के प्रभाव के कारण मूलांक 1 वाले उच्च पदों पर आसानी से पहुंचते हैं।

मूलांक 3 जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु ग्रह ज्ञान, शिक्षा का प्रतीक है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव के कारण मूलांक 3 वालों में बौद्धिक क्षमता अधिक देखने को मिलती है। ये लोग जीवन में आसानी से अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। सही रणनीति बनाकर ये अक्सर पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर लेते हैं।