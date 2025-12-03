इस मूलांक की लड़कियां पति के लिए होती हैं लकी, वैवाहिक जीवन रहता है खुशहाल
अंक ज्योतिष शास्त्र में मूलांक 1 से 9 के बारे में विस्तार से बताया गया है। अंक ज्योतिष के अनुसार, एक ऐसा मूलांक है जिसपर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृप ...और पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में अंक शास्त्र को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति के मूलांक के आधार पर करियर, कारोबार और लव लाइफ समेत आदि जानकारी प्राप्त की जाती है। मूलांक 6 मां लक्ष्मी का प्रिय है। अंक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों का जन्म 06, 15 और 24 तारीख को होता है। उनका मूलांक 6 (Numerology number 6) होता है। इस मूलांक पर मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की विशेष कृपा रहती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इस मूलांक से जुड़ी खास बातें।
मूलांक 6 की खासियत
अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 6 की कई लड़कियां बहुत ही अच्छी किस्मत और टैलेंटेड होती हैं। अपने काम से समाज में एक अलग पहचान बनाती हैं। साथ ही जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा बिजनेस में भी अच्छा काम करती हैं।
मिलती है सफलता
मूलांक 6 की लड़कियां अपने कामों को जिम्मेदारी से पूरा करती हैं और मेहनत रंग लाती है। काम करने में कभी भी पीछे नहीं हटती हैं। वैवाहिक जीवन (marital happiness) हमेशा खुशहाल रहता है। पति (lucky for husband) के लिए सौभाग्यशाली होती हैं
घर में लाती हैं अपार खुशियां
इसके अलावा इस मूलांक की लड़कियां परिवार में सभी के साथ मिलकर रहती हैं। घर में खुशियां लाती हैं। इसके अलावा घर में सुख-संपन्नता और बरकत लाती हैं।
जरूर करें ये उपाय
- शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह विधिपूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा करें। इसके फल और मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी की समस्या से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग बनते हैं।
- अगर आप मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से जीवन में सभी संकट दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है।
- बिजनेस में सफलता पाने के लिए शुक्रवार के दिन श्री यंत्र और मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित पूजा करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से बिजनेस में वृद्धि होती है।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
