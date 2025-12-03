इस मूलांक की लड़कियां पति के लिए होती हैं लकी, वैवाहिक जीवन रहता है खुशहाल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन धर्म में अंक शास्त्र को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति के मूलांक के आधार पर करियर, कारोबार और लव लाइफ समेत आदि जानकारी प्राप्त की जाती है। मूलांक 6 मां लक्ष्मी का प्रिय है। अंक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों का जन्म 06, 15 और 24 तारीख को होता है। उनका मूलांक 6 (Numerology number 6) होता है। इस मूलांक पर मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह की विशेष कृपा रहती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इस मूलांक से जुड़ी खास बातें।

मूलांक 6 की खासियत अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 6 की कई लड़कियां बहुत ही अच्छी किस्मत और टैलेंटेड होती हैं। अपने काम से समाज में एक अलग पहचान बनाती हैं। साथ ही जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसके अलावा बिजनेस में भी अच्छा काम करती हैं।