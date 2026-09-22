इन जन्मतिथि वाले लोगों से रहें सावधान! आग में घी डालने में होते हैं माहिर

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अंक ज्योतिष में जन्म की तारीख से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में सटीक अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में यह तब सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है, जब किसी व्यक्ति से हमें सतर्क रहने की जरूरत होती है। कुछ लोग होते हैं, जिन्हें दो लोगों के बीच आग में घी डालना अच्छा लगता है और जब लड़ाई होती है, तब उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मूलांक 9 वालों का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है।

जिन लोगों का जन्म महीने की 9,18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 माना जाता है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 वाले लोग काफी प्रभावशाली और तेज स्‍वभाव के होते हैं। वे आसपास के माहौल को जल्दी समझ लेते हैं और लोगों के व्यवहार पर भी बारीकी से नजर रखते हैं। इन लोगों को दो लोगों के बीच चल रही बात में घुसने और लोगों को उकसाने में मजा आता है। चलिए इनके स्‍वभाव के बारे में थोड़ा विस्‍तार से जानते हैं।

मूलांक 9 वाले लोगों का स्वभाव मूलांक 9 से जुड़े लोगों को आमतौर पर साहसी, ऊर्जावान और स्पष्ट सोच वाला माना जाता है। इस अंक पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए इनका स्‍वभाव भी मंगल की तरह ही उग्र होता है। ये लोग अपने विचार खुलकर रखने में विश्वास करते हैं। कई बार अपने विचार रखते वक्‍त ये लोग भूल जाते हैं, कि इनकी वजह से दो लोगों के बीच झगड़े हो सकते हैं। ये लोग बातचीत के दौरान लोगों की भावनाओं और कमजोर पक्षों को जल्दी समझ सकते हैं। इसी वजह से इन्हें परिस्थितियों को समझने में माहिर कहा जाता है।

क्यों कहा जाता है 'आग में घी डालने' वाला? अंक ज्योतिष में मूलांक 9 को लेकर एक धारणा यह भी है कि ऐसे लोग विवाद की स्थिति को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। यदि दो लोगों के बीच बहस चल रही हो, तो वे दोनों पक्षों की बात और भावनाओं को समझते हैं और फिर अपना पक्ष रखते हैं।

कभी-कभी ये लोग विवाद में हस्तक्षेप करने या किसी बात को और आगे बढ़ाने के लिए भी सामने वाले को प्रेरित करते हैं। इसी वजह से मूलांक 9 वाले लोगों के लिए यदि कहा जाता है कि वे आग में घी डालकर तमाशा देखने में माहिर होते हैं, तो यह काफी हद तक सही बात है। हालांकि हर मूलांक 9 वाला व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करता है, यह कहना सही नहीं होगा। हर व्यक्ति का व्यवहार उसके अनुभव, परिवार और व्यक्तिगत सोच पर भी निर्भर करता है।