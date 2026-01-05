Aaj Ka Ank Jyotish 5 January 2026: पार्टनर का साथ मिलने से इन मूलांकों की चमकेगी किस्मत, पूरे होंगे अधूरे काम

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 5 जनवरी का दिन दिनांक अंक 5 की ऊर्जा से जुड़ा है, जो स्वतंत्रता, संवाद, फ्लेक्सिबिलिटी और बदलाव का प्रतीक है। वहीं यूनिवर्सल डे अंक 7 गहराई, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक चेतना जोड़ता है, जिससे जल्दबाजी की आदत धीमी पड़ती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक (Today Numerology Horoscope 2026) 4 से लेकर 6 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

जन्मांक 4 (जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ हो) आज आपको थोड़ी कठोरता छोड़ने की सीख मिल सकती है। अनुशासन आपकी ताकत है, लेकिन आज फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी होगा। कामकाज में नए विचारों के साथ ढलने से प्रगति होगी। पैसों में योजना बनाए रखें, पर बदलाव के लिए खुले रहें।