Aaj Ka Ank Jyotish 5 January 2026: इस खास मूलांक के लिए निवेश करना हो सकता है जोखिम भरा, पढ़ें आज का अंक राशिफल
भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। 5 जनवरी की ऊर्जा सक्रिय और जिज्ञासु होने के साथ-साथ भीतर की गहरी जागरूकता भी लेकर आती है। यह दिन सोच-समझकर कदम बढ़ाने, सही शब्दों में बात करने और जागरूक फैसले लेने की प्रेरणा देता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2026) अंक ज्योतिष राशिफल।
जन्मांक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ हो)
आज नेतृत्व के साथ आत्मचिंतन का संतुलन बनाना जरूरी है। तेजी से काम करने की आपकी आदत आज की धीमी, सोचने वाली ऊर्जा से टकरा सकती है। कामकाज में जल्द फैसले न लें। रिसर्च और प्लानिंग आपको मजबूत बनाएगी। पैसों के मामले में अचानक खर्च से बचें और लंबे लक्ष्य देखें।
रिश्तों में अधिकार जताने से ज्यादा ईमानदार बातचीत काम आएगी। नेतृत्व से पहले सुनना जरूरी है। भावनात्मक रूप से थोड़ा आराम आपको भीतर की स्पष्टता से जोड़ देगा। आज का दिन याद दिलाता है कि सच्चा नेतृत्व समझदारी से पैदा होता है, जल्दबाजी से नहीं।
जन्मांक 2 (जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 को हुआ हो)
आज आपकी संवेदनशीलता और इन्टुशन बढ़े हुए रहेंगे। कामकाज में सहयोग तभी सफल होगा, जब आप अपने एहसासों पर भरोसा करते हुए नरमी से संवाद करें। पैसों में भावनात्मक खर्च से बचें। व्यावहारिक समीक्षा मन को शांति देगी।
रिश्तों में दिखावटी भरोसे से ज्यादा मीनिंगफुल बातचीत गहराई लाएगी। दूसरों की भावनाएं आप पर भारी पड़ सकती हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए सीमाएं रखें। आज सिखाता है कि संतुलन बाहर की मान्यता से नहीं, भीतर की शांति से आता है।
जन्मांक 3 (जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 को हुआ हो)
आज जागरूक होकर अपनी बात कहना जरूरी है। आपको बोलना और क्रिएटिविटी पसंद है, लेकिन आज सोचकर बोलना फायदेमंद रहेगा। कामकाज में स्पष्टता और फोकस गलतफहमियों से बचाएंगे।
पैसों में मूड या उत्साह में किए गए खर्च से बचें। रिश्तों में शब्दों की चमक से ज्यादा उनकी गहराई मायने रखेगी। आत्मचिंतन से अनकही भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। आज सिखाता है कि जागरूकता के साथ की गई अभिव्यक्ति ही सबसे प्रभावशाली होती है।
यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com
