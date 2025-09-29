विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 29 September 2025: मन से लिए फैसले करेंगे मार्गदर्शन, पढ़ें मूलांक 7 से 9 का अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:45 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 29 सितंबर 2025 के अनुसार आज का दिन गलतफहमियाँ दूर करने क्रिएटिव या प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करने और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन है। ऐसे में चलिए अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 7 से 9 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 29 September 2025: सोमवार का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन मूलांक 7 से 9 के जातकों का बहुत ही महत्वपर्ण रहने वाला है। आध्यात्मिक रूप से आज आत्मचिंतन, मन की आवाज सुनना और दिल–दिमाग दोनों को जोड़कर फैसले लेने का समय है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज का दिन मूलांक 7 से लेकर 9 तक के लिए (Today Numerology Horoscope 2025) कैसा रहने वाला है।

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 7 (जन्म: 7, 16, 25)

आज आपकी सोच और मन से लिए फैसले मार्गदर्शन करेंगे। काम में शोध और सोच-समझकर कदम सफल होंगे। रिश्तों में ईमानदारी और संवेदनशीलता जरूरी है। ध्यान और आत्मचिंतन से स्पष्टता आएगी।

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय टिप: हर निर्णय सोच-समझकर लें।
  • रिश्तों की टिप: अपनी गहराई साझा करें और रिश्ता मजबूत करें।
  • संकल्प: “मैं आध्यात्मिक स्पष्टता और बुद्धि से काम करता हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 8 (जन्म: 8, 17, 26)

आज आपका नेतृत्व न्याय और संवेदनशीलता से संचालित होगा। काम में अनुशासन और रणनीति से पहचान मिलेगी। रिश्तों में महत्वाकांक्षा को सहानुभूति से संतुलित करें। फैसलों में सोच-समझकर ठहराव लें।

  • शुभ रंग: गहरा नीला
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय टिप: संतुलित निवेश और योजनाबद्ध ग्रोथ पर ध्यान दें।
  • रिश्तों की टिप: फेयरनेस और भावनात्मक बुद्धि से नेतृत्व करें।
  • संकल्प: “मैं अपनी शक्ति को संतुलन और करुणा से उपयोग करता हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 9 (जन्म: 9, 18, 27)

आज आपकी मानवीय सोच संवेदनशीलता से बढ़ेगी। काम में सहयोग और सेवा से पहचान मिलेगी। रिश्तों में सहानुभूति और ईमानदारी अपनाएं। संतुलित और देखभाल भरा रवैया आध्यात्मिक ग्रोथ लाएगा।

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय टिप: सोच-समझकर योजना बनाएं और जिम्मेदारी निभाएं।
  • रिश्तों की टिप: दयालु रहें लेकिन विवेक से काम लें।
  • संकल्प: “मैं करुणा, संतुलन और अपने इन्टूशन्स से काम करता हूं।”

निष्कर्ष:

29 सितम्बर 2025, 29/2 की सौम्य और संतुलित ऊर्जा लिए हुए है। आज संतुलन, साझेदारी और भावनात्मक स्पष्टता पर जोर है। काम, रिश्तों और आध्यात्मिक जीवन में सहयोग, डिप्लोमेसी और करुणा अपनाने का समय है। रिश्तों में धैर्य, समझ और ईमानदार संवाद ज़रूरी है। आध्यात्मिक तौर पर अंदर की आवाज, आत्मचिंतन और जागरूकता आपको संतुलन और पॉजिटिव विकास देंगे।

ब्रह्माण्ड आपको याद दिलाता है:

“संवेदनशील रहो, दिल से सुनो और करुणा से फैसले लो। यही सामंजस्य, विकास और जुड़ाव की राह है।”

यह अंक ज्योतिष राशिफल Astropatri.com की अंकज्योतिषी विशेषज्ञ भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। अपने सुझाव साझा करने के लिए hello@astropatri.com पर लिखें।