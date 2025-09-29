विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Aaj Ka Ank Jyotish 29 September 2025: मूलांक 3 को क्रिएटिविटी से मिलेगी सफलता, पढ़ें अंक राशिफल

By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:15 AM (IST)

Aaj Ka Ank Rashifal 29 सितंबर 2025 के अनुसार आज की तारीख का अंक 29 (जुड़कर 2) और यूनिवर्सल डे नंबर भी 2 की ऊर्जा लिए हुए है। नंबर 2 संवेदनशीलता संतुलन सहयोग और भावनात्मक बुद्धि का प्रतीक है। अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

Aaj Ka Ank Jyotish 29 September 2025: आज का अंक राशिफल

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज 2 की संख्या की वाइब्रेशन साझेदारी, संवेदनशीलता और भावनात्मक जागरूकता पर जोर देती है। 29 की ऊर्जा सिखाती है कि अपने निजी हित और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाएं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28)

आज आपका स्वाभाविक जोश संवेदनशीलता से संतुलित रहेगा। काम में दृढ़ता और डिप्लोमेसी से सफलता मिलेगी। रिश्तों में महत्वाकांक्षा को समझदारी के साथ संतुलित करें। जल्दबाजी न करें। साझेदारी से बेहतर नतीजे आएंगे।

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ समय: सुबह
  • वित्तीय टिप: निवेश से पहले हर विकल्प सोच-समझकर देखें।
  • रिश्तों की टिप: अपने लक्ष्य के साथ अपनों की भावनाओं का भी ध्यान रखें।
  • संकल्प: “मैं पहल करता हूं, लेकिन संतुलन और करुणा के साथ।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)

आज आपकी संवेदनशीलता और गहरी समझ बढ़ेगी। काम में साझेदारी और डिप्लोमेसी से पहचान मिलेगी। रिश्तों में धैर्य और समझदारी अपनाएं। छोटी-छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें।

  • शुभ रंग: चांदी
  • शुभ समय: दोपहर
  • वित्तीय टिप: साझेदारी और जॉइंट वेंचर को प्राथमिकता दें।
  • रिश्तों की टिप: गहराई से सुनें और सहानुभूति से संवाद करें।
  • संकल्प: “मैं रिश्तों को संतुलन, समझ और देखभाल से निभाता हूं।”

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 3 (जन्म: 3, 12, 21, 30)

आज आपकी कल्पनाशक्ति और मिलनसार स्वभाव चमकेगा। टीमवर्क और क्रिएटिविटी से सफलता मिलेगी। रिश्तों में उत्साह को नर्मी से संतुलित करें। संवेदनशीलता से विचार व्यक्त करने पर रिश्ते मजबूत होंगे।

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ समय: शाम
  • वित्तीय टिप: पैसों की चुनौतियों का हल रचनात्मक तरीकों से खोजें।
  • रिश्तों की टिप: विचार साझा करें, लेकिन दूसरों के नजरिए का सम्मान करें।
  • संकल्प: “मैं क्रिएटिविटी और संवेदनशीलता से सफलता पाता हूं।”

यह अंकज्योतिष राशिफल Astropatri.com की विशेषज्ञ अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिक्रिया हेतु संपर्क करें: hello@astropatri.com