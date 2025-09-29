Aaj Ka Ank Jyotish 29 September 2025: मूलांक 3 को क्रिएटिविटी से मिलेगी सफलता, पढ़ें अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Rashifal 29 सितंबर 2025 के अनुसार आज की तारीख का अंक 29 (जुड़कर 2) और यूनिवर्सल डे नंबर भी 2 की ऊर्जा लिए हुए है। नंबर 2 संवेदनशीलता संतुलन सहयोग और भावनात्मक बुद्धि का प्रतीक है। अंकशास्त्री भानुप्रिया मिश्रा जी से जानते हैं मूलांक 1 से 3 के जातकों का अंकज्योतिष राशिफल।

भानुप्रिया मिश्रा, एस्ट्रोपत्री। आज 2 की संख्या की वाइब्रेशन साझेदारी, संवेदनशीलता और भावनात्मक जागरूकता पर जोर देती है। 29 की ऊर्जा सिखाती है कि अपने निजी हित और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाएं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 3 तक का (Today Numerology Horoscope 2025) अंक ज्योतिष राशिफल।

अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 1 (जन्म: 1, 10, 19, 28) आज आपका स्वाभाविक जोश संवेदनशीलता से संतुलित रहेगा। काम में दृढ़ता और डिप्लोमेसी से सफलता मिलेगी। रिश्तों में महत्वाकांक्षा को समझदारी के साथ संतुलित करें। जल्दबाजी न करें। साझेदारी से बेहतर नतीजे आएंगे। शुभ रंग: सुनहरा

शुभ समय: सुबह

वित्तीय टिप: निवेश से पहले हर विकल्प सोच-समझकर देखें।

रिश्तों की टिप: अपने लक्ष्य के साथ अपनों की भावनाओं का भी ध्यान रखें।

संकल्प: “मैं पहल करता हूं, लेकिन संतुलन और करुणा के साथ।” अंक ज्योतिष राशिफल आज—नंबर 2 (जन्म: 2, 11, 20, 29)